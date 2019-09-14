"Разорение, промах в любви": кому гороскоп на сегодня советует держать ухо в остро

14 сентября 2019, 08:50

Гороскоп для ряда знаков Зодиака на сегодня нерадужный.

Сегодня Тельцам, Ракам, Скорпионам и Рыба стоит держать ухо в остро, предупредил гороскоп - Гороскоп на 14 сентября
Сегодня Тельцам, Ракам, Скорпионам и Рыба стоит держать ухо в остро, предупредил гороскоп / rabstol.net

Составлен гороскоп на сегодня, 14 сентября, представителям четырех из 12 знаков Зодиака - Телец, Рак, Скорпион, Рыбы - стоит быть осторожными и осмотрительными.

Рыбам грозит разорение - кошелек может опустошить поход по магазинам, деньги будут улетать, пишут Факты.

Издание предупредило, что Ракам грозит промах в любви, а Тельцам светят неприятности со здоровьем.

Гороскоп на сегодня предупреждает, что Скорпионы могут подвергнуться опасности во время работы с электроприборами, поэтому им необходимо соблюдать меры предосторожности.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: два знака Зодиака встретят свою судьбуРанее Главред узнал от астролога Влад Росса гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что на протяжении первого месяца осени неудачниками будут представители четырех знаков, в частности, Рыбы.

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раки гороскоп Рыбы Телец Скорпион
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