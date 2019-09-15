В Солнечной системе появился "брат" Нибиру: новая планета шибанет Землю - ученые

Ученые обнаружили новую планету в Солнечной системе / vladtime.ru

Предсказания древних борзописцев предсказали конец света на Земле, который принесет на голубую планету черная планета Нибиру. Но то, что увидели в небе ученые, куда пострашнее предсказание старцев.

Астрономы с разных обсерваторий засекли в Солнечной системе 11 планету. Ученые уже успели окрестить ее величественным именем Демиург - в честь Египетского творца бога и мира, который стоит выше всех других богов.

Так вот, наблюдения и выводы ученых устрашают. Оказалось, что новая планета намного опаснее и более непредсказуема, чем Нибиру.

По словам ученых, много-много лет назад планета Демиург находилась на одной орбите с Землей, но она была всегда с обратной стороны Солнца. Эксперты уточнили, что 11-я планета всегда крутилась вокруг светила с такой же космической скоростью, что и голубая планета.

При этом, ученые смогли вычислисть, что по размерам и поведению в космосе новая планета – копия Нибиру. Такой себе "братец" планеты-убийцы Нибиру.

Ученые нашли планету "брата" Нибиру / vladtime.ru

Но самое страшное вот что. Ученых тревожит тот факт, что ранее планета Демиург была невидима, а сейчас она нарисовалась в зоне видимости научных приборов.

"Дело в том, что новая планета начала набирать скорость вращения вокруг Солнца и стала появляться в зоне видимости, а значит это только одно, через какое-то время она ускорится до такой степени, что догонит нашу планету и случится великое столкновение, которое будет похоже на столкновение другого объекта с Землей, когда из обломков этой аварии начала образовываться Луна. Но это лишь одна опасность из тысячи потенциальных, которые может в себе хранить эта планета", - говорят ученые.

При этом ученые убеждены, что это все же полноценная планета, а не объект пришельцев или космический корабль гигантских размеров.

Сейчас ученым предстоит разгадать цель 11-й планеты. Вполне возможно, Земле грозит доселе невиданная опасность, передает vladtime.

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