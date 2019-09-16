Черная дыра пытается "обрюхатить" Землю: мощный взрыв уничтожит планету - ученые

Черная дыра пытается "обрюхатить" Землю / vladtime.ru

Устрашающая и непонятная ученым Чёрная дыра бросила в сторону Земли особую космическую пыль, которая может взорвать планету.

Астрономы убеждены, что космическая пыль состоит из молекул, с помощью которых много-много лет назад зародилась жизнь на Земле.

Именно Черная дыра поспособствовала тому, что Земля "родилась", утверждают американские ученые. По их мнению, 4 млрд лет назад так называемая "кротовая нора", она же Черная дыра, была сверхактивной и вырабатывала уникальную органическую пыль. Когда эти молекулы попали на нашу планету, они "обрюхатили" имеющиеся земные соединения, что и стало причиной появления живых организмов.

"Сейчас мы зафиксировали повышенную активность Чёрной дыры в центре Млечного Пути: рядом с ней начали появляться странные новообразования. В основе этих структур находится органическая пыль. Сейчас Чёрная дыра обладает огромным количеством активной энергии, с помощью которой она "выхаркивает" эти молекулы в космическое пространство. Получается, "кротовая нора" повторно осеменяет Солнечную систему", — рассказал Мусахид Ахмед, доктор национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли.

К слову, специалист уточнил, что, когда органическая пыль попадёт на Землю, произойдёт настоящий апокалипсис, планета будет уничтожена.

"Старые" молекулы не уживутся с "новыми", что станет причиной их соединения, в результате чего Земля взорвётся", - забил тревогу ученый из США.

Но есть еще одна проблема. В настоящее время эксперты в области изучения космоса не могут точно предугадать дальнейшие действия Чёрной дыры. Все дело в том, что Черная дыра не поддаётся законам физики.

Именно поэтому ученые не исключили такой вариант развития событий, при котором Земля бабахнет. В то же время, некоторые эксперты заговорили о "рождении" новых планет из космической пыли, которую "выплюнула" Черная дыра, передает vladtime.

Читайте такжеНибиру стала "завтраком" Черной дыры: пришельцы в панике летят на Землю - уфологиНапомним, ранее сообщалось, день осеннего равноденствия 23 сентября 2019 подготовил "ужасный подарок" для жителей Земли и вполне может стать началом конца света.

По информации геофизиков, 23 сентября начнется Армагеддон. Ученые пришли к такому выводу, ибо скорость вращения Земли катастрофически упала и продолжает уменьшаться.

Так вот, на основании данных о снижении скорости вращения Голубой планеты, исследователи высчитали тот самый последний день Страшного суда.

"Земля остановилась после постоянного вращения не случайно - это роковой день для Солнечной системы", - убежден специалист в области изучения космоса.