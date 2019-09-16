Кардиолог перечислил самые опасные для сна позы

Кардиолог отметил, что дневной сон оказывает положительное воздействие / kakprosto

Кардиолог проанализировал максимально опасные и полезные позы во время человеческого сна.

Валерий Садовой в эфире радио Спутник в Крыму констатировал, что лучше всего для здоровья спать на спине.

Специалист уточнил, что сон, лежа на боку, чреват проблемами с позвоночником. На животе также спать медик не рекомендует – такая поза повышает внутрибрюшное давление.

Читайте такжеУченые назвали полезные свойства чаяПо словам Садового, крайне вредно погружаться в сон сидя, поскольку негативное воздействие оказывается на сердце. Такая поза влияет на давление, провоцирует возникновение отеков, что неизбежно повлечет расширение вен и тромбоз.

Кардиолог также высказал мнение о стереотипах относительно дневного сна. Он акцентировал, что необходимо набрать за сутки необходимое количество часов сна. Поэтому, если не удалось выспаться ночью, то отдых днем принесет только пользу.

Напомним, ученые пришли к выводу, что ежедневное значительно употребление соли приводит к скачкам артериального давления и может стать причиной инсульта.