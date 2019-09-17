Нибиру "сожрала" Сатурн и застряла в его молодых кольцах - ученые

17 сентября 2019, 05:52

Планета Х устроила пирушку, "сожрала" Сатурн и готовится напасть на Землю.

Нибиру
Нибиру "сожрала" Сатурн / vladtime.ru

Тайна Сатурна до сих пор находится за семью печатями для ученых всего мира. Однако заявление некоторых специалистов в области изучения космоса повергло в шок широкую общественность.

Так, эксперты сообщили, что шестая и самая красивая планета Солнечной системы умерла.

Сатурна больше нет – между кольцами спряталась планета-потрошитель Нибиру.

"К такому выводу ученые пришли после анализа составных частей колец Сатурна — помимо льда и прочего "мусора" там во множестве находят тяжелые металлы и редкие вещества, которые чаще всего содержаться в планетарных ядрах. Проведя спектральный анализ самой планеты, стало понятно — никакого ядра у Сатурна уже давно нет — оно полностью поглощено Нибиру", - говорят эксперты.

Правда при этом, как отмечают специалисты, абсолютно не ясно - почему планета Х так долго находится внутри планеты-гиганта.

Читайте такжеАтака Нибиру: астероид с "усами" проломает Землю 3 октября - уфологиНекоторые ученые предположили, что планета Х оказалась в ловушке молодых колец и не может выбраться из атмосферы уже бывшего Сатурна. 

К слову, несколько лет назад ученые подтвердили, что знаменитые кольца Сатурна очень молодые - они образовались не более 100 млн лет назад, когда динозавры все еще ходили по Земле.

Хотя большинство экспертов все же исключают вариант с "западней". По их словам, Нибиру устроила пирушку, "сожрала" Сатурн и готовится напасть на Землю, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, в Солнечной системе появился "брат" Нибиру. Астрономы с разных обсерваторий засекли 11 планету. Ученые уже успели окрестить ее величественным именем Демиург - в честь Египетского творца бога и мира, который стоит выше всех других богов.

Так вот, наблюдения и выводы ученых устрашают. Оказалось, что новая планета намного опаснее и более непредсказуема, чем Нибиру.

По словам ученых, много-много лет назад планета Демиург находилась на одной орбите с Землей, но она была всегда с обратной стороны Солнца. Эксперты уточнили, что 11-я планета всегда крутилась вокруг светила с такой же космической скоростью, что и голубая планета.

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