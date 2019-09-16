Гороскоп на 17 сентября 2019: кому грозит аврал и провалы в финансовых делах

Козерогам "светит" аврал, предупредил гороскоп на 17 сентября 2019 / rabstol.net

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 17 сентября 2019, - на вторник, в нем говорится, что в этот день у Козерогов на службе сложится авральная ситуация.

Во вторник Близнецам и Ракам грозят провалы в финансовых делах, приводит прогноз эксперта SlovoFraza.

По данным астролога, Козерогам "светит" двойственный день - они могут сильно хотеть реализовать свои идеи, однако будут чувствовать сопротивление или то, что для воплощения в жизнь задуманного не хватает практических возможностей.

Гороскоп на завтра предупредил, что на службе сложится авральная ситуация, однако не стоит суетиться и браться сразу за все дела, нужно работать в одном направлении.

Читайте такжеГороскоп на неделю: к каким неприятностям готовитьсяБлизнецам не стоит принимать важные решения и делать незапланированные покупки, особенно - покупать что-либо в рассрочку. Представителям этого знака лучше подумать о перспективах и помечтать.

Гороскоп на 17 сентября 2019 советует Ракам уделить внимание документам. Людям, рожденным под этим знаком, во второй половине для грозят неудачные финансовые сделки. Также в этот день у Раков могут возникнуть конфликты с начальством.

Напомним, астролог Влад Росс рассказал Главреду гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Эксперт назвал лузеров и счастливчиков первого месяца осени, в частности, провалы "светят" Близнецам.