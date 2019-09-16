Эксперт рассказала, что выводит из организма радионуклиды и тяжелые металлы

Пектины выводят из организма тяжелые металлы и радионуклиды, поделилась эксперт / 1zoom.ru

Эксперт по здоровому питанию Екатерина Медушкина сообщила, что разновидность клетчатки - пектины (в основном содержатся во фруктах и ягодах), в организме человека активно связывают радионуклиды и тяжелые металлы и выводят их.

Пектины, как губка, впитывают в себя токсические вещества и выводят естественным путем, написала специалистка на своей странице в Instagram.

По словам Медушкиной, чем больше в продукте пектина, тем дольше этот продукт может не портиться.

"…В организме человека пектины активно связывают тяжелые металлы и радионуклиды, выводят их. Препараты с пектином даже назначают людям, которые находятся зараженной местности и в контакте с тяжелыми металлами", - отметила эксперт.

Ранее диетолог Светлана Фус написала, что клетчатка облегчает пищеварение, дает ощущение сытости и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Эксперт подчеркнула, что дневная норма клетчатки - до 30 граммов.