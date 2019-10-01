Киевстар представил новые тарифы: какие изменения ждут абонентов с 1 октября

Киевстар с 1 октября глобально меняет тарифную линейку

Мобильный оператор связи Киевстар 1 октября представил глобальное обновление в тарифной линейке мобильной связи и домашнего интернета.

Старые тарифы останутся в архиве, и абоненты смогут ими пользоваться на тех же условиях, сообщает Liga.Tech со ссылкой на пресс-службу Киевстар.

Так, Киевстар переводит в архив тарифы, которыми новые абоненты уже не смогут пользоваться: Безлим Соцсети (75 грн), Безлим Мессенджеры (100 грн), Безлим Видео (150 грн).

Названия тарифных планов Максимальный Безлим, Киевстар Комфорт и Дайте Еще! будет изменено на Максимальный Безлим 2019, Киевстар Комфорт 2018 и Дайте Еще! 2018. Они также перйдут в архив.

За новые тарифы абоненты будут платить больше, но получать меньше и минут, и мегабайт интернета.

1. Киевстар Комфорт – 75 грн/месяц (100 МБ, 30 минут на чужие мобильные и городские).

Еще 30 сентября в этом тарифе компания предлагала не 100 МБ трафика, а в 20 раз больше - 2000 МБ, а включенные в пакет 30 минут можно было потратить еще и на звонки за границу.

2. Общение без границ – 125 грн/4 недели (3000 МБ, 30 минут на другие номера и за границу).

Полного аналога пакета в старой тарифной сетке оператора нет. Однако раньше за 100 грн./4 нед. Можно было получить 4000 МБ и 60 минут общения с абонентами других операторов.

Начиная с этого пакета оператор планирует раздавать серьезные бонусы. Если заплатить за услугу вовремя, Киевстар обещает начислить абоненту дополнительные 3000 МБ и полчаса звонков. То есть общий объем услуг можно увеличить вдвое от базового: до 6000 МБ и 60 минут разговоров.

3. Развлечения без границ – 175 грн/4 недели (6000 МБ и 60 минут звонков). Также в тариф включен безлим на соцсети и ряд музыкальных сервисов, включая Youtube Music.

Точного аналога в старых тарифах также нет. Однако всего за 150 грн/4 нед. прежде Киевстар отдавал 9000 МБ и 150 минут на звонки абонентам других операторов и за границу.

В этом пакете также работает бонусная система, которая позволяет удвоить мегабайты и минуты до, соответственно, 12000 МБ и 120 минут.

4. Видео без границ – 225 грн/4 нед. (9000 МБ, 90 минут и 90 SMS). Сюда следует прибавить безлим на соцсети и видеохостинг. Оператор обещает, что не будет тарифицировать трафик ни с Youtube, ни с Netflix. А также ряда других сервисов.

Прежде аналогичный объем данных абонент получал всего за 150 грн./4 недели. Правда, без плюшек в виде нетарифицируемого социального и видео-трафика.

В качестве премии за своевременную оплату оператор предлагает безлимитный интернет, дополнительные 90 смсок и 30 минут на чужие номера.

Ранее стало известно, когда украинцы смогут менять оператора без смены номера телефона.