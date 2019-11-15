Камера над воротами в удовольствие: как легко и просто снять домашнее порно

Иллюстративное фото / disgustingmen.com/

С чем это связано, достоверно неизвестно, но все чаще и чаще пары идут по стопам Ким Кардашьян и Пэри Хилтон и снимают свой секс на видео.

Портал Disgustingmen составил небольшую подборку советов для тех, кто хочет снять домашнее порно.

Совет №1. Крепко убедить девушку - "Она прелестно выглядит на видео". И здесь желательно не говорить, что ты практиковал съемки со всеми своими предыдущими подружками - для личной коллекции. Вряд ли твоя нынешняя такой подход оценит.

Совет №2. Купить или дать денег на дорогое и крутое эротическое белье. Непринужденно танцующая стриптиз или просто раздевающаяся девушка — точно украсит домашнее порно.

Совет №3. Запереть своих питомцев. На балконе, на кухне, в ванной — лишь бы не мешали. Когда кот или собака вторгаются внезапно в кадр - удовольствие это ниже среднего.

Совет №4. Потратить время на долгую прелюдию. Все-таки девушек, раскованных и развратных настолько, что сразу готовы сниматься в домашнем порно, у нас пока не очень много. Потому-то их нужно и разогревать-раскрепощать через прелюдию.

Напомним, ранее в США зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери. До этого в Великобритани военный уволился из армии и ушел в гей-порно.