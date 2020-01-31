"Еб*нулись начисто": блогер сообщил о тотальной слежке за украинцами

Блогер сообщил о тотальной слежке за украинцами / Reuters

В украинском сегменте Facebook зреет паника из-за сообщений о тотальной слежке за украинцами в интернете. Причем на этот раз жесткую удавку контроля, по заверениям пользователей, накинули правоохранители, призванные как раз-таки защищать права и свободы граждан.

Украинский блогер Sean Brian Townsend выложил у себя на странице копию следящего скрипта fixed_mobile.js, который, по его словам, был выложен на сайте киберполиции cyberpolice[.]gov[.]ua, и который те предлагали устанавливать на сайты СМИ с целью шпионить за украинцами.

На данный момент скрипт уже удален с сайта, полиция проводит служебную проверку, уточнил он.

Читайте такжеПолиция Полтавщины нашла способ душить на корню всех желающих "поанонизовать""В своем предположении о WebRTC я ошибся, шпионская затея полицейских устроена иначе: скрипт собирает информацию о клиентском устройстве (разрешение экрана, название браузера, часовой пояс и так далее), генерирует "отпечаток" и отправляет его в базу. Потом можно сопоставить отпечатки, и если вы заходили куда-то через VPN, а потом на новостной сайт как обычно без анонимизации, то можно сопоставить отпечатки и узнать ваш IP-адрес", – пояснил блогер.

Лично у него нет сомнения, что "это образец массовой, несанкционированной слежки, и то, что совершать преступления (тут на пять разных статей наберется) и устанавливать средства для негласного съема информации, призывает полиция, особенно печально".

"А теперь вишенка на торте, в той копии скрипта что есть у меня (на сайте их было несколько), домен, на который собирается статистика зарегистрирован в Российской Федерации. Если это не злоупотребление властью и угроза национальной безопасности, то я не знаю что тогда угроза", – резюмировал он.

После публикации блогер отредактировал пост, удалив предположение, что сервера находятся в России.

Отметим, что хотя доменное имя действительно размещено на российском регистраторе, однако доменное имя никак не связано с размещением сервера, который может находиться где угодно. Как указывает traceroute, определяющий маршруты следования данных в сетях TCP/IP, местоположением IP 31.41.219.231 является Винница.

Из данных whois также известно, что доменные услуги предоставляет американская компания Public Domain Registry, сотрудничающая с локальными партнерами по всему миру.

Тем не менее, как указали специалисты в комментариях, пока что неизвестно, имеет ли российский регистратор доменного имени доступ к изменению настроек сервера.

В комментариях многие возмущены данной новостью.

Напомним, что о срипте стало извест но накануне, когда Полтавская нацполиция разослала пользователям письмо, в котором официально предлагали свою помощь в борьбе с анонимностью в интернете.

Ранее украинский хакер украл миллиард рублей из российских банков и получил 13 лет колонии. Деньги были похищены с помощью специальной программы.