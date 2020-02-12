Из-за опасного коронавируса отменили крупнейшую в мире выставку смартфонов

Офифицальный логотип выставки MWC 2020 / GSMA

Эпидемия коронавируса все-таки повлияла на проведение крупнейшей выставки смартфонов и связанных с ними технологий Mobile World Congress (MWC). Ее организаторы приняли решение отменить мероприятие, так что все важные анонсы касательно смартфонов в 2020 году предстоит искать в других местах.

Организацией выставки занималась GSMA (Ассоциация GSM или Ассоциация GSMA). И ее глава Джон Хоффман разослал некоторым крупным западным изданиям и компаниям письма, в которых рассказал, что проведение MWC 2020 отменяется. Причина - эпидемия коронавируса, из-за которой нормально подготовить и провести выставку смартфонов оказалось "невозможно".

GSMA заранее готовилась к такому исходу. MWC 2020 должна была пройти в Барселоне, что в Испании. И организаторы попросили испанское правительство ввести чрезвычайное положение в области здравоохранения. Так Ассоциация GSM надеется вернуть себе часть затраченных на выставку денег через страховые выплаты.

Выставка MWC должна была пройти в 33 раз. Получается, что ее отменили впервые за 33 года. У MWC 2020 дата уже была утверждена. Мероприятие началось бы 23 февраля и закончилось 27 февраля.

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