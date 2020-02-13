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Как скачать видео и музыку с ВКонтакте - топ лучших сервисов и приложений

13 февраля 2020, 17:25

Рассказываем о самых удобных способах, при помощи которых можно загрузить музыку и видео из ВКонтакте.

Официальный логотип ВКонтакте
Официальный логотип ВКонтакте / Mail.ru

В жизни регулярно возникает ситуации, когда нужно скачать музыку с ВК (VKontakte) или скачать видео с ВК. Ведь в социальной сети ВКонтакте на удивление большая библиотека разнообразных роликов и треков. Сама ВК скачать свои данные просто так не разрешает, но есть несколько способов, которые помогут насладиться любимыми песнями и видеороликами даже в оффлайне. Именно о них мы и расскажем.

ВКонтакте скачать музыку на ПК - инструкция

Социальная сеть ВКонтакте несколько лет назад ввела подписку на музыкальный стриминговый сервис Boom. Он как раз и позволяет скачать музыку ВК без особых усилий. Нужно лишь оформить подписку на этот сервис. Приложение Boom доступно для iOS и Android.

Подписка на Boom обойдется вам в 149 рублей (57 гривен). В приложении Boom у каждого трека есть кнопка скачивания. В итоге вы сможете слушать свои песни и через ВК.

Официальная страница сервиса Boom
Официальная страница сервиса Boom / Mail.ru

Если вам нужен бесплатный способ, чтобы скачать музыку ВКонтакте, то подойдет сервис Kiss VK. В нем достаточно просто залогиниться в свой аккаунт и выбрать, какие треки вы хотите скачать.

Дизайн сервиса KissVK
Дизайн сервиса Kiss VK / Kiss VK

Позволяет ВКонтакте скачать музыку и сервис SaveFrom. Но для этого вам нужно будет скачать особое расширение. После его установки в вашем списке треков VK появится кнопка для скачивания.

Инструкция по скачиванию музыки из ВК через SaveFrom
Инструкция по скачиванию музыки из ВК через SaveFrom / SaveFrom

Также вам может помочь программа VKMusic. Причем она поможет не только ВКонтакте скачать музыку, но еще и скачать видео с Ютуб и скачать фото Instagram. 

Программа максимально удобная. Она позволяет ВКонтакте скачать музыку онлайн буквально по одной ссылке. Скопируйте ее из VK и вставьте в поисковую строку - и получите список найденных результатов. Подберите наиболее подходящие вам - и скачивайте.

Как скачать муызку из ВКонтакте через VKMusic
Как скачать музыку из ВКонтакте через VKMusic / VKMusic

Еще вы можете воспользоваться скриптом VkOpt. Он также работает и на мобильных устройствах через браузеры. Также он позволяет скачать видео ВКонтакте.

Меню скачивания
Меню скачивания VkOpt / VkOpt

Скачать музыку ВК может помочь DMV. Это расширение для всех популярных браузеров. После его установки у вас прямо ВКонтакте появится возможность скачать любимые песни.

Инструкция как скачать музыку ВК через DMV / DMV

Вконтакте скачать на Андроид и iOS музыку - инструкция

Скачать музыку ВК на Андроид вам поможет приложение VMP. Оно работает даже в том случае, если ваши аудиозаписи закрыты от других. Просто скачайте его на смартфон на Android - и сможете без лишних усилий искать и скачивать музыку из ВК по своим аудиозаписям.

Интерфейс для загрузки через
Интерфейс для загрузки музыки ВК через VMP / VMP

Официальный способ скачать музыку из ВКонтакте - все та же подписка Boom. С помощью нее и в Boom, и ВКонтакте появится возможность слушать свои песни оффлайн. Так можно скачать музыку ВКонтакте на iOS и Android.

Интерфейс воспроизведение треков через Boom
Интерфейс воспроизведения треков через Boom / Mail.ru

Скачать видео ВКонтакте - инструкция

Скачать видео с ВК уже несколько сложнее. На помочь вам в основном может снова сервис SaveFrom. Он способен не только скачать музыку из ВК, но и видео тоже поддерживает. Все так же вставьте ссылку на нужный ролик в строку поиска - и получите готовую ссылку на скачивание видео ВК.

Так можно скачать видео ВК на Андроид и iOS, но и скачать видео ВК на ПК таким образом тоже можно.

Напоминаем, что ходят слухи, будто ВКонтакте разблокируют весной 2020 года. Но в правительстве уже намерены продлить запрет ВК в Украине.

ВКонтакте
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