Как скачать музыку на iPhone - топ лучших сервисов и способов

Внешний вид iPhone 11 Pro / Apple

iPhone (Айфон) отличается от смартфонов на Android закрытой файловой системой. Из-за этого загрузить музыку на смартфон через USB просто так не выйдет. Однако все-таки существует несколько способов, чтобы скачать песни на Айфон. Именно о них мы и расскажам.

Скачать музыку на iPhone - через iTunes

Для этого метода вам понадобится компьютер с Windows или macOS (до версии Catalina) и программа iTunes. Для начала скачайте ее с официального сайта Apple (Эпл) и установите. Затем нажмите "Файл" - "Добавить файл в медиатеку" (или "Добавить папку в аудиотеку"), а после укажите путь к нужному треку или папке с музыкой.

Затем подключите ваш iPhone к компьютеру через USB. В меню iTunes найдите иконку телефона и нажмите ее. Возможно, у вас потребуют ввести Apple ID и пароль.

Вид иконки iPhone в iTunes

Далее можно в разделе "Музыка" выбрать "Синхронизировать музыку". Тогда вся ваша музыка автоматически подкачается на Айфон.

Но можно копировать треки и точечно. Для этого найдите раздел "Обзор", пункт "Обрабатывать музыку и видео вручную", а затем вернитесь в медиатеку к своим песням. Там просто отмечайте нужные и перетащите их на значок своего Айфона слева.

Скачать музыку на iPhone - через Dropbox

Dropbox - это облачное хранилище для всех ваших файлов. Оно поддерживает функцию воспроизведения аудио, потому с помощью него можно слушать музыку на Айфон бесплатно.

Для начала вам нужно зарегистрироваться на сайте Dropbox. Затем скачать приложение Dropbox на iPhone и зайти в свой аккаунт. Если ПК у вас рядом, то просто перетащите все свои музыкальные файлы в Dropbox.

Затем вы сможете воспроизводить их через приложение на iPhone. Если вам нужен офлайн-доступ, нужно возле файлов отметить пункт "Доступ в автономном режиме".

Интерфейс Dropbox на iOS

Но музыкальные файлы в Dropbox можно закинуть даже без ПК. Для этого в браузере Safari необходимо найти сайт, с которого можно скачивать треки. При попытке скачивания они просто откроются в браузере. Но там вы сможете нажать кнопку "Поделиться" и отправить трек в Dropbox. И уже там его можно будет спокойно скачать на Айфон и слушать в офлайне.

Скачать музыку на iPhone - через стриминговые сервисы

Самый простой и доступный, но платный способ. Почти любой современный сервис стриминга музыки позволяет скачать музыку для прослушивания в офлайн доступе. К примеру, купленные треки в Apple Music автоматически скачаются на ваш смартфон.

Интерфейс программы Apple Music / The Verge

Аналогичная ситуация и с сервисом Яндекс.Музыка. В меню воспроизведения будет отдельная кнопка, которая разрешит скачать трек, чтобы потом послушать его без доступа к сети интернет. Также подобным образом позволяет поступить SoundCloud.

Скачать музыку на iPhone - черех Google Play Музыку

У сервиса Google Play Музыка, даже если вы не подписаны на него, есть особый загрузчик, который разрешит вам загрузить музыку на Айфон. Затем все треки появятся в одноименном приложении для iPhone и iPad.

Инструкция по загрузке треков через Google Play Музыка

Для начала скачайте загрузчик Google Play Музыка и следуйте его инструкциям. Затем перетащите в него всю свою музыку, чтобы загрузить ее в облако. Вся музыка затем будет доступна из приложения Google Play Музыка.

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