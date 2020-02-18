  1. Главная
  3. Техно

Как скачать музыку на iPhone - топ лучших сервисов и способов

18 февраля 2020, 19:46

На iPhone нельзя так просто загрузить музыку с ПК, но некоторые способы передать музыкальные файлы все-таки существуют.

Внешний вид iPhone 11 Pro / Apple

iPhone (Айфон) отличается от смартфонов на Android закрытой файловой системой. Из-за этого загрузить музыку на смартфон через USB просто так не выйдет. Однако все-таки существует несколько способов, чтобы скачать песни на Айфон. Именно о них мы и расскажам.

Скачать музыку на iPhone - через iTunes

Для этого метода вам понадобится компьютер с Windows или macOS (до версии Catalina) и программа iTunes. Для начала скачайте ее с официального сайта Apple (Эпл) и установите. Затем нажмите "Файл" - "Добавить файл в медиатеку" (или "Добавить папку в аудиотеку"), а после укажите путь к нужному треку или папке с музыкой.

Затем подключите ваш iPhone к компьютеру через USB. В меню iTunes найдите иконку телефона и нажмите ее. Возможно, у вас потребуют ввести Apple ID и пароль.

Вид иконки iPhone
Вид иконки iPhone в iTunes

Далее можно в разделе "Музыка" выбрать "Синхронизировать музыку". Тогда вся ваша музыка автоматически подкачается на Айфон. 

Но можно копировать треки и точечно. Для этого найдите раздел "Обзор", пункт "Обрабатывать музыку и видео вручную", а затем вернитесь в медиатеку к своим песням. Там просто отмечайте нужные и перетащите их на значок своего Айфона слева.

Скачать музыку на iPhone - через Dropbox

Dropbox - это облачное хранилище для всех ваших файлов. Оно поддерживает функцию воспроизведения аудио, потому с помощью него можно слушать музыку на Айфон бесплатно.

Для начала вам нужно зарегистрироваться на сайте Dropbox. Затем скачать приложение Dropbox на iPhone и зайти в свой аккаунт. Если ПК у вас рядом, то просто перетащите все свои музыкальные файлы в Dropbox.

Затем вы сможете воспроизводить их через приложение на iPhone. Если вам нужен офлайн-доступ, нужно возле файлов отметить пункт "Доступ в автономном режиме".

Интерфейс Dropbox на iOS

Но музыкальные файлы в Dropbox можно закинуть даже без ПК. Для этого в браузере Safari необходимо найти сайт, с которого можно скачивать треки. При попытке скачивания они просто откроются в браузере. Но там вы сможете нажать кнопку "Поделиться" и отправить трек в Dropbox. И уже там его можно будет спокойно скачать на Айфон и слушать в офлайне.

Скачать музыку на iPhone - через стриминговые сервисы

Самый простой и доступный, но платный способ. Почти любой современный сервис стриминга музыки позволяет скачать музыку для прослушивания в офлайн доступе. К примеру, купленные треки в Apple Music автоматически скачаются на ваш смартфон.

Интерфейс программы Apple Music
Интерфейс программы Apple Music / The Verge

Аналогичная ситуация и с сервисом Яндекс.Музыка. В меню воспроизведения будет отдельная кнопка, которая разрешит скачать трек, чтобы потом послушать его без доступа к сети интернет. Также подобным образом позволяет поступить SoundCloud.

Скачать музыку на iPhone - черех Google Play Музыку

У сервиса Google Play Музыка, даже если вы не подписаны на него, есть особый загрузчик, который разрешит вам загрузить музыку на Айфон. Затем все треки появятся в одноименном приложении для iPhone и iPad.

Инструкция по загрузке треков через
Инструкция по загрузке треков через Google Play Музыка

Для начала скачайте загрузчик Google Play Музыка и следуйте его инструкциям. Затем перетащите в него всю свою музыку, чтобы загрузить ее в облако. Вся музыка затем будет доступна из приложения Google Play Музыка.

Ранее мы рассказывали, как скачать фото и видео из Инстаграма.

Apple iPhone программы и приложения
Сейчас вы просматриваете новость «Как скачать музыку на iPhone - топ лучших сервисов и способов». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:34
Россия закрыла границы для китайцев – что известно
20:30
Эксперт рассказал, какой фактор важен для распространения коронавируса
20:05
Нас становится все меньше: Гостстат ужаснул печальной статистикой
19:46
Как скачать музыку на iPhone - топ лучших сервисов и способов
19:29
"Тут скукатища": Богдан свалил на Сейшелы и ждет девочек - в Сети негодуют
19:00
"Ему конец": Путин уволил Суркова
18:45
С Твиттер что-то пошло не так – почему Твиттер не работает 2020
18:41
"Король слайдов оказался неспособным": Кабмин заплатил за презентацию 84 тысячи
18:31
В Украине запретили фильм с Владимиром Зеленским
18:06
Оксана Самойлова родила - Джиган стал папой в 4 раз
17:57
Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала - официальный комментарий
17:48
"Намазанный йодом живот": бывший нардеп Береза срочно госпитализирован
17:30
Песню Vegan Jerry Heil перевели на украинский язык - видео смотреть онлайн Видео
17:11
Легкая кето диета – меню на неделю и отзывы Видео
17:08
В ЕС выразили надежду, что Россия обуздает боевиков на Донбассе
17:00
Модное окрашивание 2020 – в моде абрикосовый блонд и черные волосы фото Фото
16:59
Отставка Рябошапки – генпрокурор прокомментировал сообщение лично
16:33
В Золотом погибший боец ВСУ остался на покинутом дозорнике – волонтер
16:32
В какой кабинке общественного туалета меньше всего микробов – поразительный ответ Видео
16:32
"А если война?": Зеленский неадекватно отреагировал на военную эскалацию - аналитик
16:23
"Нагадил себе на голову": Киркорова гнобят в России за клип с Варнавой
16:20
Власти Днепра занялись рейдерством рекламных площадей – СМИ
15:55
Стратегия национальной безопасности: в СНБО приняли важный документ
15:53
Dishonored, Fallout и другие отличные игры по скидкам на распродаже Bethesda в GOG
15:37
Новое подорожание: Укртелеком анонсировал повышение тарифов
15:37
Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск - кто ушел Видео
15:16
"Путин должен понять": Расмуссен обратился к ЕС и США из-за боев на Донбассе
15:11
Рябошапка уходит в отставку - источники
15:10
Дешевле еще не бывало: в Минэнерго опять поманили украинцев снижением платы за тепло
14:52
Синоптик предупредила Киев о серьезных осадках: названа дата
14:45
Кровавая Баня: в Генштабе назвали число уничтоженных в Золотом боевиков
14:42
Полакомился и врачу поплакался: названы самые вредные блины
14:28
Ситуация - бомба: в Запорожье злоумышленники с шариками взорвали банкомат - видео Видео
14:23
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одно удобное приложение
14:14
Засудили: люди Путина отсудили у пенсионерки Пугачевой деньги
13:43
"Привезу в их особняки": Зеленский пригрозил из-за блокирования приезда украинцев из Китая
13:38
Жена Дзидзьо игриво разделась и показала сочные формы на пикантных фото Фото
13:34
Пристайко рассказал, что будет с оккупантами после выборов на Донбассе
13:33
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: гадостный провтык, подкопы врагов и предательство
13:29
Экран Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность, результаты огорчают Видео
13:27
Национальное лицемерие: как украинцы из Уханя стали изгоями в своей стране мнение
13:14
Под Тернополем строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из Китая Видео
13:10
Политолог объяснил выгоду Кремля в ударе по ВСУ в районе Золотого
13:01
Зеленый кофе для похудения – купить стоит или это деньги на ветер Видео
12:52
Наступление боевиков на Донбассе: эксперт назвал цель России Видео
12:41
Наступление боевиков на Донбассе: в Кремле отреагировали
12:38
"Эротичноядреный замес": Maruv на коленках засветила грудь и подставила попу подруге на концерте
12:28
Успех сериала Netflix The Witcher значительно повысил продажи игр серии Ведьмак
12:19
"Удар в стык": в Золотом ВСУ потеряли позицию на передовой - журналист Видео
12:07
Удар через белок: ученые придумали новый способ борьбы с раком
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять