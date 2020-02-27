При чем тут коронавирус? Игра о болезнях Plague Inc. была удалена из App Store в Китае

Логотип Plague Inc. / Ndemic Creations

Plague Inc. - достаточно популярная игра, в которой нужно создать болезнь и уничтожить человечество. На фоне того, что творит вирус из Китая, она оказалась особо злободневной. И правительству КНР, кажется, это сильно не понравилось.

Игру создала студия Ndemic Creations. И сама Apple ей сообщила, что Plague Inc. исчезла из App Store в Китае по требованию властей. Точные причины не разглашаются, но высока вероятность, что с ситуацией как-то связан коронавирус. Ведь в игре можно создать свой вирус и назвать его любым именем. Это может как ударить по морали населения, так и создать иллюзорный образ опасности SARS-CoV-2 (бывший 2019-nCoV).

Официальной причиной значится "незаконный для Китая контент", но точных наименований никто не дал. При этом в Ndemic Creations заявили, что активно сотрудничают с разными организациями, занимающимися исследованиями SARS-CoV-2. Так что разработчики постараются узнать, из-за чего же из игру удалили. Но пока не получится Plague Inc скачать в Китае.

Впрочем, Plague Inc PC тоже не обделила вниманием. Однако в Китае есть особая система, разрешающая устанавливать лишь крайне узкий список программ и игр. Так что китайцам PC-версия не поможет.

Более фантастическая игра о вирусах только готовится к релизу. Речь о Resident Evil 3 Remake. И недавно в сети появилось много новых видео с кадрами Resident Evil 3 Remake.