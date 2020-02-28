Терабайты фото и видео порнозвезд утекли в сеть с сайта OnlyFans

Логотип OnlyFans

Сервис OnlyFans, специализирующийся на продаже интимных и эротических фото и видео, подвергся атаке хакеров. В итоге в свободный доступ утекли терабайты данных секс-моделей и блогеров.

OnlyFans - сайт из Великобритании, при помощи которого работники секс-индустрии могут проще коммуницировать со своими фанатами. Через него звезды порно и эротики ведут личные блоги, делясь личной информацией с подписчиками и соответствующим контентом. Стоит удовольствие не очень дешево - средняя цена подписки обычно составляет несколько десятков долларов в месяц. При этом можно оставить "чаевые" за особо приглянувшийся контент.

Иногда сервисом пользуются и обычные блогеры с творцами, чтобы делиться персональной информацией, которая не слишком подходит для других каналов коммуникации.

Представители OnlyFans сообщили изданию BuzzFeed, что по сети разошелся архив с контентом на 4 терабайта. Впрочем, основа сайта не была взломана. Вероятно, злоумышленники просто взяли фото и видео из самых разных источников. Ситуацию можно сравнить с утекшими в сеть фотографиями со смартфонов знаменитостей.

Пример слитых данных с OnlyFans

В архиве обнаружились еще и фото звезд Instagram, а не только порно-контент. Источник утечки отследить почти невозможно. Архив регулярно всплывает на различных сайтах, а его содержимое при этом постоянно меняется.

Утечка данных с OnlyFans заставила сильно волноваться работников и работниц секс-индустрии. Они начали подвергаться атакам троллей и недоброжелателей в интернете. Также слив данных может сильно ударить моделям по доходу. Ведь некоторые зарабатывают при помощи OnlyFans десятки тысяч долларов в месяц.

Ранее мы рассказывали о лучших эротических фильмах.