Крупнейшую игровую выставку E3 могут отменить из-за коронавируса

Кадр из Godfall, одной из первых игр для PlayStation 5 / Counterplay Games

E3 - крупнейшая в мире игровая выставка, которая каждый год радует всех игроков мира неожиданными анонсами и долгожданными трейлерами. Но E3 2020 уже оказалась под угрозой срыва, а виноват во всем коронавирус.

Правительство Лос-Анджелеса 4 марта объявило о введение чрезвычайного положения в городе, так как число заразившихся короновирусом в нем достигло семи человек. Затем чрезвычайное положение было введено уже во всем штате Калифорния.

ESA (Entertainment Software Association) - всемирная организация, в которую входят различные крупные игровые студии. Именно она и занимается организацией и проведением Е3. И от ее лица было выпущено заявление, в котором указывается, что ситуация с коронавирусом "активно наблюдается", так как безопасность и здоровье посетителей Е3 важнее, чем само мероприятие.

Известный аналитик и журналист Kotaku Джейсон Шрайер уже прокомментировал ситуацию. Он считает, что если Е3 2020 отменят, то все издатели перейдут к цифровым презентациям и анонсам, как уже делают Nintendo и Sony. И тогда они осознают, что в такой ситуации ничего не теряют и лишь экономят огромное количество денег. Так что отмена E3 действительно может стать поворотным моментом в индустрии.

Твит Джейсона Шрайера

Однако пока главное игровое мероприятие все еще в силе. У Е3 2020 дата проведения уже известна - она стартует 9 июня и завершится 11 июня. Именно на ней должны показать первую волну игр для PlayStation 5 и Xbox Series X.