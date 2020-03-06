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Twitch отменил конференцию TwitchCon в Амстердаме из-за коронавируса

6 марта 2020, 17:43

2020-й постепенно превращается в год домоседов.

Фото TwitchCon
Фото TwitchCon / Hollywood Reporter

Крупнейший стриминговый сервис Twitch регулярно организовывает конференцию TwitchCon, посвященную стримам и культуре Twitch в целом. Но в 2020 году конференцию в Амстердаме решили отменить. Причину вы и сами уже знаете - во всем виноват коронавирус.

Руководство Twitch долго наблюдало за ситуацией с коронавирусом. Но в итоге было принято "сложное решение" отменить ТвитчКон 2020. Руководство Твитч долго готовилось к конференции, но безопасность пользователей важнее. Потому в этот раз обойдется Амстердам без TwitchCon.

Стоимость билетов полностью вернут, если вы обеспокоитесь этим вопросом до 20 марта. На обработку возврата средств может уйти до 20 дней. Подтверждение придет вам на почту, на которую вы заказывали билеты.

Если вы забронировали отель для поездки на TwitchCon Amsterdam, то отмена брони будет бесплатной и без лишних штрафов.

Twitch надеется, что в будущем еще сможет провести TwitchCon в Амстердаме, когда ситуация стабилизируется. Стриминговый сервис будет держать фанатов в курсе.

Напоминаем, из-за вируса Covid-19 могут отменить даже крупнейшую в мире игровую выставку Е3.

Twitch стример сервис коронавирус Covid-19
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