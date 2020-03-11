СМИ: об отмене из-за коронавируса игровой выставки Е3 2020 объявят 11 марта

На ней должны были показать Xbox Series X и PlayStation 5 вживую.
E3 - крупнейшая в мире игровая выставка, которая каждый год радует игроков по всему миру крупными анонсами, долгожданными трейлерами и общей атмосферой праздника. Но издание Bloomberg сообщает, что выставка Е3 2020 не пройдет, а виноват во всем коронавирус.
Если информация правдива, то официально об отмене мероприятия сообщат уже 11 марта в 18:30. Представители организации ESA, которая и отвечает за проведение Е3, уже разослали приватные письма партнерам, в которых указывается возможность проведения онлайн-трансляции этим летом.
В штате Калифорния, в котором и должна была пройти Е3 2020, объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы коронавируса. Количество зараженных в США уже превысило тысячу человек.
Известный журналист Kotaku и инсайдер Джейсон Шрайер поделился своими мыслями по этому поводу. Он уже знает множество слухов о том, что выставку отменят, однако ESA точно еще ничего не решила. Но Шрайер уверен, что отмена Е3 2020 теперь стала просто вопросом времени.
Е3 2020 дата проведения уже была известна - выставка открылась бы 9 июня и завершилась 11 июня
Слухи о том, что Е3 2020 отменят, уже ходили ранее. Если это и правда случится, то всем фанатам видеоигр явно будет очень грустно. Ведь именно выставка этого года должна была представить первый взгляд на будущее игр, ведь на ней планировали показатьпроекты для PlayStation 5 и Xbox Series X.
Как видим, Covid-19 постепенно превращает современный мир в убежище домоседов.