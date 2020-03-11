СМИ: об отмене из-за коронавируса игровой выставки Е3 2020 объявят 11 марта

Логотип выставки Е3 / ESA

E3 - крупнейшая в мире игровая выставка, которая каждый год радует игроков по всему миру крупными анонсами, долгожданными трейлерами и общей атмосферой праздника. Но издание Bloomberg сообщает, что выставка Е3 2020 не пройдет, а виноват во всем коронавирус.

Если информация правдива, то официально об отмене мероприятия сообщат уже 11 марта в 18:30. Представители организации ESA, которая и отвечает за проведение Е3, уже разослали приватные письма партнерам, в которых указывается возможность проведения онлайн-трансляции этим летом.

В штате Калифорния, в котором и должна была пройти Е3 2020, объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы коронавируса. Количество зараженных в США уже превысило тысячу человек.

Известный журналист Kotaku и инсайдер Джейсон Шрайер поделился своими мыслями по этому поводу. Он уже знает множество слухов о том, что выставку отменят, однако ESA точно еще ничего не решила. Но Шрайер уверен, что отмена Е3 2020 теперь стала просто вопросом времени.

Твиты Джейсона Шрайера об отмене E3 2020

Е3 2020 дата проведения уже была известна - выставка открылась бы 9 июня и завершилась 11 июня

Слухи о том, что Е3 2020 отменят, уже ходили ранее. Если это и правда случится, то всем фанатам видеоигр явно будет очень грустно. Ведь именно выставка этого года должна была представить первый взгляд на будущее игр, ведь на ней планировали показатьпроекты для PlayStation 5 и Xbox Series X.

Как видим, Covid-19 постепенно превращает современный мир в убежище домоседов.