Официально: крупнейшая в мире выставка игр Е3 2020 отменена из-за коронавируса

Логотип Е3 2020 / ESA

Выставка Е3 каждый год считалась настоящим праздником видеоигр. Игроки по всему миру объединялись, чтобы следить за трейлерами и анонсами, слушать интервью и просто чувствовать себя причастными к чему-то великому. Но коронавирус поставил крест на этих планах в 2020 году. Е3 2020 официально отменена.

Слухи об этом ходили некоторое время, а организация ESA, которая как раз и занимается проведением Е3, долго сомневалась в своем решении. Но в итоге было сделано заявление, что крупнейшая в мире выставка, посвященная видеоиграм, не пройдет. Такое случилось впервые в истории.

Читайте такжеTwitch отменил конференцию TwitchCon в Амстердаме из-за коронавирусаВ заявлении ESA указано, что решение отменить Е3 2020 было принято ради безопасности всех, кто хоть как-то причастен к игровой индустрии. Вирус Covid-19 сейчас представляет реальную угрозу, а вакцина пока не найдена. Но решение отменить Е3 2020 все равно далось очень тяжело.

Все деньги, которые были потрачены на выставку компаниями и простыми людьми, обещают полностью вернуть. Также ESA рассматривает возможности для проведения онлайн-трансляций, чтобы хотя бы через интернет компании смогли представить свои анонсы.

Заявление ESA / AllGamesDelta

Заодно было сказано и о Е3 2021. Выставка должна стать "переосмыслением", которое объединит игроков еще сильнее. Но пока она существует лишь в планах.

Е3 2020 должна была пройти с 9 июня по 11 июня. Но теперь этого не будет. Как игровые компании отреагируют на это - загадка. Также не понятно, что будет с презентациями PlayStation 5 и Xbox Series X.