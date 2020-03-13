Из-за коронавируса Apple представит новые модели iPhone исключительно онлайн

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Угроза коронавируса теперь затронула и такого гиганта технологий, как Apple. Компания объявила, что ее выставка WWDC 2020 пройдет исключительно в формате онлайн-трансляции.

Мероприятие Worldwide Developers Conference (WWDC) проходит каждый год, на нем Эпл делится информацией о своих будущих продуктах. Но презентация Apple 2020 года обойдется без зрителей в зале.

Читайте такжеApple объявила победителей конкурса ночной съемки на iPhone 11При этом Apple грамотно выстроила свое заявление по этому поводу. Представители компании рассказали, что нас ожидает "совершенно новый онлайн-опыт". Конференция Apple 2020 пройдет в июне, но точная дата не называется.

WWDC каждый проходила в Сан-Хосе. Из-за того, что компания в этот раз не посетит город, Apple выплатит властям миллион долларов компенсации.

Все связано с "текущей ситуацией в сфере здоровья", упоминания коронавируса компания тактично избежала. Больше информации сообщат уже в ближайшие недели.

Ранее мы рассказывали, как все ближайшие анонсы Apple утекли в сеть. На следующей презентации Apple должны показать бюджетный iPhone 9, новую версию iOS, улучшенній iPad Pro и многое другое.