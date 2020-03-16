Все ближайшие турниры по Dota 2 отменили из-за коронавируса

Официальный арт Кунки, Рилай и Тайдхантера из Dota 2 / Valve

Эпидемия коронавируса, которая сейчас стала главной темой в мире, затронула и киберспорт. Valve объявила в официальном Twitter-аккаунте игры Dota 2, что ближайшие крупные турниры по ней отменены.

Причина для этого уже стала привычной. Валв опасается, что вирус Covid-19 навредит здоровью зрителей, киберспортсменов и комментаторов. Так что все миноры и мажоры для Дота 2 в текущем сезоне отменили.

Из-за сложившейся ситуации Valve пока не может сказать, когда же проведут главные турниры по Dota 2. Из-за сложной геополитической ситуации и пандемии представители студии не могут спрогнозировать проведение киберспортивных соревнований, но активно работают над решением проблемы.

Твиты студии Valve по поводу отмены турниров

Точное название отмененных турниров - OGA Dota PIT Minor 2020 и EPICENTER Major 2020. Организаторы последнего уже заявили, что вернут покупателям деньги, которые те потратили на билеты.

Dota 2 - одна из самых популярных игр в мире в жанре MOBA. В ней команды по пять человек сражаются за победу. Цель - разрушить вражескую базу. Игра бесплатна, так что Dota 2 скачать может любой желающий через страницу игры в Steam.

Ранее из-за коронавируса уже отменили крупнейшую в мире выставку игр Е3 2020.