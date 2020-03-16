Как коронавирус повлияет на разработку украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2?

Арт игры S.T.A.L.K.E.R. / GSC Game World

Коронавирус затронул все сферы нашей жизни, украинская игровая индустрия - не исключение. И студия GSC Game World, которая сейчас активно занимается разработкой S.T.A.L.K.E.R. 2, выпустила заявление по поводу эпидемии Covid-19.

Разработчики пока не могут сказать, как сильно вирус затронет разработку игры Сталкер 2. Но в GSC Game World постараются сделать все, чтобы на планы по выпуску шутера ничто не повлияло.

Впрочем, безопасность сотрудников в студии стоит прежде всего. Потому GSC Game World временно перевела разработчиков на удаленную работу, чтобы снизить риск заражения.

Также в заявлении студия посоветовала всем оставаться дома, мыть руки как можно чаще и играть в любимые игры. Причем GSC Game World надеется, что однажды в списке любимых окажется и S.T.A.L.K.E.R. 2.

Официальное заявление разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 по поводу коронавируса / GSC Game World

О S.T.A.L.K.E.R. 2 мы знаем очень мало. О разработке игры стало известно в 2018 году. Причем первые слухи о ней появились еще в 2009-м, но тогда разработку свернули. Теперь GSC Game World умело держит атмосферу таинственности вокруг своей главной игры, а в интернете тем временем хватает фейковых ссылок, которые предлагают Сталкер 2 скачать на ПК или вообще на Анроид.

Читайте такжеУкраинская игра Metro Exodus хороша показала себя после выхода в SteamS.T.A.L.K.E.R. - известная серия шутеров, рассказывающая о Припяти, в которой из-за высокого уровня радиации поселились всевозможные мутанты. Но еще в городе хватает ценностей, потому его наводнили сталкеры, ученые, военные и прочие люди. В серии S.T.A.L.K.E.R. пока три игры - Тень Чернобыля, Чистое небо и Зов припяти. Последняя часть вышла в 2009 году, но S.T.A.L.K.E.R. моды успешно поддерживают жизнь серии и сегодня.

S.T.A.L.K.E.R. 2 дата выхода не раскрывается. У игры даже полноценного трейлера пока нет. Но разработчики и лично глава студии Сергей Григорович хотят сделать из игры культурное событие.