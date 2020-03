Из-за коронавируса почти все игровые релизы 2020 года оказались под угрозой переноса

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Известный журналист Kotaku и инсайдер Джейсон Шрайер поделился своими мыслями по поводу влияния эпидемии коронавируса на игровую индустрию. Он считает, что почти все игровые релизы, запланированные на май 2020-го и позже, оказались под угрозой переноса.

Джейсон рассказал об этом в своем Twitter-аккаунте. Он думает, что игры марта и апреля пока в безопасности, а вот на последующие вирус Covid-19 может очень сильно повлиять.

Твит Джейсона Шрайера о возможном переносе игр

Проблем оказалось сразу несколько. Пускай игровые студии работают удаленно, Шрайер не уверен, что в таком формате они смогут нормально координировать свои действия. В результате разработка затянется. Простой заводов по выпуску дисков и коллекционных издания также негативно скажется на датах выпуска.

Пускай нынче все игры спокойно можно купить в цифровом формате, крупным релизам вроде The Last of Us: Part II и Cyberpunk 2077 нужно продать еще и диски с коллекционными изданиями, чтобы добиться полноценного успеха.

Твит Джейсона Шрайера о возможных проблемах при разработке игр

Даже разнообразные инди-игры, у которых нет физического издания, тоже под угрозой переноса. Ведь процесс их сертификации для Xbox One и PS4 может сильно затянуться из-за коронавируса. Со Steam, кстати, ситуация получше, ведь игры в магазине от Valve выпустить гораздо проще.

Читайте такжеВсе ближайшие турниры по Dota 2 отменили из-за коронавирусаА вот про перенос PlayStation 5 и Xbox Series X говорить пока рано. Шрайер ничего об этом не слышал, а все, кто говорят обратное, просто выстраивают предположения.

В итоге журналист уверен, что вся эта ситуация поможет лишь одной игре - Animal Crossing от Nintendo. Симулятор беззаботной жизни со зверушками может получить абсурдно высокие продажи, ведь в него люди будут убегать от реальных проблем вокруг.

