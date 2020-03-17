Отмененный из-за коронавируса футбольный матч Ла Лиги провели в FIFA 20

Официальный арт FIFA 20 / EA

Из-за коронавируса были отменены многие массовые мероприятия, чемпионат Испании по футболу не стал исключением. Но пара находчивых игроков не растерялась и перенесла матч в виртуальный формат при помощи FIFA 20.

Речь идет о дерби между Реал Бетисом и Севильей. Оно должно было пройти ночью 15 марта, но вирус Covid-19 поставил крест на этих планах. И тогда зародилась идея провести матч в FIFA 20. Причем сыграли в него реальные футболисты. Со стороны Реал Бетиса был нападающий Борха Иглесиас, со стороны Севильи - Серхио Регилон, который на самом деле принадлежит клубу Реал Мадрид, но его отдали на правах аренды в другую команду.

Читайте такжеSteam поставил новый рекорд по количеству пользователей за деньИдея оказалась настолько привлекательной, что ее поддержали даже организаторы Ла Лиги (так называется чемпиант по футболу в Испании), а сам матч в итоге стримили на Twitch. Он сумел привлечь свыше 60 тысяч зрителей. Игроки взяли те команды, за которые играют в реальной жизни.

Сама игра оказалась довольно интересной и напряженной. Реал Бетис в итоге выиграл со счетом 6-5, а решающий гол Иглесиас забил, когда играл своим персонажем.

После матча Иглесиас поблагодарил всех в Твиттере за поддержку, а также порадовался, что виртуальное дерби все-таки удалось провести.

Твит Борхи Иглесиаса

Испания сейчас очень тяжело переживает эпидемию коронавируса. Уже зафиксировано 7988 случаев заражения Covid-19 и 294 смертельных случаев. Число заболевших коронавирусом по всему миру уже зашкаливает.