Из-за коронавируса Конан О’Брайен запишет выпуск шоу только при помощи iPhone и Skype

Конан О’Брайен / AARP

Коронавирус вынудил людей сидеть дома, но индустрии развлечений нужно продолжать как-то делать контент. Комик и телеведущий Конан О’Брайен нашел элегантное решение – он запишет новый выпуск своего шоу при помощи одних лишь iPhone и Skype.

Конан известен своим шоу "Поздней ночью с Конаном О’Брайеном", в котором он приглашает в качестве гостей различных звезд и много шутит. Но изоляция из-за вируса Covid-19 привела к тому, что организовать полноценную запись на студии не получится. И 19 марта телеведущий объявил, что попробует сделать все дома, используя Айфон для съемки и Скайп для общения с гостями.

О’Брайен уверен, что вряд ли получится нечто красивое. Но он не против, чтобы зрители посмеялись над попыткой. Шоу выйдет в эфир 30 марта. Об этом он рассказал в Твиттере.

Твит Конана О’Брайена

Исполнительный продюсер шоу Джефф Росс также пояснил, что многие сотрудники хотят работать и вовсе не желают остаться без зарплаты. Бизнес должен продолжать идти даже в такое тяжелое время. Так что у экспериментальной попытки снять новый выпуск шоу будет еще и практическая сторона.

Идея пришла к Конану и продюсерам шоу после того, как они записали несколько коротких роликов прямо на дому. К примеру, про празднование Дня Святого Патрика и мытье рук при помощи спиртного.

Из-за коронавируса многим пришлось пересмотреть свои планы и подходы к контенту. Так Apple уже заявила, что все свои анонсы будет делать исключительно онлайн.