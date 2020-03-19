Геймерская компания Razer займется производством масок для лица от коронавируса

Концепт маски от Razer / Aooba

На волне эпидемии коронавируса многие компании пытаются как-то помочь разным странам сдержать распространение эпидемии. Razer не стала исключением, потому займется производством хирургических масок для лица.

Компания Razer известна своими комплектующими для игр вроде наушников, клавиатур и мышек. Все они отличаются особым стилем, солидностью и высокой ценой. В игровом сообществе уже давно ходят шутки, что если Razer что-то выпустит, то это обязательно будет нечто очень дорогое.

Но в свете вируса Covid-19 ситуация изменилась. Президент Razer Мин-Лян Тан заявил у себя в Твиттере, что инженеры и дизайнеры компании активно работают над созданием хирургических масок для лица, которые помогут врачам и зараженным по всему миру.

Твиты CEO Razer о производстве масок

Все разработанные маски бесплатно пожертвуют в медицинские учреждения. Напоминаем, маски бесполезны, если вы боитесь заразиться. Они нужны лишь для того, чтобы вы сами не распространяли вирус.

Также в Razer хотят предпринять еще какие-то меры, чтобы помочь в борьбе против коронавируса. Но компания пока не раскрывает, что еще будет делать. Впрочем, один уже поступок с масками может подать хороший пример всем остальным крупным компаниям. Ведь помочь в нынешней ситуации может каждый.

Коронавирус сильно сказался на всей игровой индустрии. Так уже отменили крупнейшую в миру игровую выставку Е3 2020.