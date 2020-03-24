Sony специально замедлит скорость загрузки игр на PlayStation из-за коронавируса

PlayStation 4 / GoGetNews

Из-за коронавируса все массово сидят в самоизоляции, потому нагрузка на интернет увеличилась разы. Sony не может оставить подобную ситуацию без своего внимания, потому заявила, что намеренно снизит скорость загрузки контента на PlayStation в Европе.

Об этом рассказал глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Он уверен, что именно игры в наше непростое время помогают людям укрепить связь друг с другом. И чтобы эта связь не оборвалась, Сони договорится с европейскими провайдерами об уменьшении скорости загрузки на консолях PlayStation.

Читайте такжеGhost of Tsushima, одна из главных игр PlayStation 4, получила дату выхода и новый трейлерПотому игроки могут ощутить, что некоторые игры загружаются (в случае онлайна – подключаются и запускаются) дольше. Но на сам игровой процесс снижение скорости никак повлиять не должно.

Точно не указывается, когда отменят снижение скорости загрузки на PlayStation 4. Вполне вероятно, что проблемы и неполадки мы будем испытывать до конца карантина.

Ранее подобной практикой уже воспользовался YouTube. Руководство видеохостинга решило на время ограничить доступ к видео в высоком разрешении, ограничившись стандартным.

Сейчас в активной разработке находится PlayStation 5. Недавно Sony провела презентацию, на которой рассказала о технических характеристиках консоли. Осторожно, там очень много профессиональной терминологии.