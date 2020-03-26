Коронавирус появится в игре Plague Inc Evolved

Кадр из Plague Inc: Evolved / Ndemic Creations

Популярная игра Plague Inc. и ее улучшенная версия Plague Inc: Evolved посвящены созданию смертоносного вируса, который должен убить все население. Но в наше непростое из-за коронавируса время разработчики из студии Ndemic Creations решили развернуть вектор игры на 180 градусов, потому добавят в нее режим, в котором нужно побороть вирус.

Глава студии Ndemic Creations Джеймс Вон признался, что на релизе игры восемь лет назад и представить не мог, что ее события станут правдой. Но зато сейчас Plague Inc. помогает многим больше узнать о пандемиях и немного успокоить себя. Именно поэтому и был разработан новый режим.

Читайте такжеUbisoft бесплатно раздает милейшую игру Child of LightВ его создании помогала Всемирная организация здравоохранения, а также Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). В новом режиме предстоит отслеживать эволюцию вируса, разрабатывать вакцину и регулировать поведение общества в разных странах.

Но и это не все. Ndemic Creations пожертвует 250 тысяч долларов, чтобы помочь в борьбе против Covid-19.

У нового режима Plague Inc пока нет даты выхода. Разработчики сейчас работают удаленно, потому производство и релиз могут занять дольше привычного. Но апдейт будет полностью бесплатным для всех.

Ранее мы рассказывали, как Plague Inc запретили в Китае. Все из-за того, что коронавирус впервые обнаружили именно в Китае. А игра создавала негативное впечатление о государстве.

Plague Inc скачать вы можете абсолютно бесплатно на свои смартфоны на iOS и Android. А вот дополненная и улучшенная версия Plague Inc: Evolved для других популярных платформ уже платная.