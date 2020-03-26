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Создатели Ведьмака пожертвовали внушительную сумму на борьбу с коронавирусом

26 марта 2020, 12:59

А создатели League of Legends – полтора миллиона.

Ведьмак 3
Ведьмак 3 / CD Projekt RED

Коронавирус заставил людей по всему миру объединиться ради борьбы с пандемией. Касается это и крупных компаний, игровые студии не стали исключением. Так разработчики игр Ведьмак 3: Дикая Охота и Лига Легенд пожертвовали приличные суммы на борьбу с Covid-19.

Польская компания CD Projekt Group, которую вы знаете по серии игр Ведьмак, отправила крупнейшей в Польше благотворительной организации WOŚP 4 миллиона злотых. Это около миллиона долларов, а если быть точным, то по нынешнему курсу это 956 886 долларов. 

Примечателен тот факт, что всего лишь половина суммы была отправлена со счета компанию напрямую. Вторую половину менеджементу CD Projekt удалось собрать за счет добровольных пожертвований сотрудников.

Читайте такжеГвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатнаСтудия Riot Games, которую все знают по MOBA-игре League of Legends, тоже разделила пожертвования. 500 тысяч долларов отправили напрямую со счета компании, а остальной миллион вложили Марк Меррилл и Брэндон Бек, которые и основали студию.

Сейчас игровое подразделение CD Projekt Group под названием CD Projekt RED активно работает над созданием Cyberpunk 2077. Riot Games тоже не сидит без дела и трудится над онлайновым шутером Valorant, который никак не связан со вселенной Лиги Легенд.

Сотрудники обоих компаний сейчас работают удаленно. Официально не разглашается, как это сказалось на их продуктивности и рабочих процессах.

Ранее мы рассказывали, что из-за коронавируса Ведьмак 2 сезон так и не выйдет в 2021 году.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Witcher Ведьмак League of Legends Riot Games
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