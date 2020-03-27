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Sony предупредила, что новые игры для PlayStation 4 могут задержаться из-за коронавируса

27 марта 2020, 13:14

Но пока проблем не возникло.

Арт The Last of Us Part II
Арт The Last of Us Part II / Naughty Dog

Sony опубликовала на своем официальном сайте большой пост, в котором рассказала, как коронавирус повлиял на ее деятельность. Не обошли в нем стороной и игровое подразделение, у которого скоро могут быть проблемы.

Из-за вируса Covid-19 Сони перевела часть своих офисов на удаленную работу. В основном это касается США и Европы, где вирус сейчас бушует сильнее всего. А вот заводы в Китае уже открыли, так как вирус там утих. 

Сейчас закрытые границы стран очень мешают Sony наладить нормальное производство. Компания даже не может отправить доступных инженеров на уже открытые заводы. Также возникают проблемы в логистике и пересылке компонентов.

Читайте такжеСтраницу покупки PlayStation 5 удалось найти в российском интернет-магазинеС игровым подразделением ситуация пока точно не ясна. На текущий финансовый год (закончится в конце марта) коронавирус вряд ли как-то повлияет. А вот дальше что-то предсказать уже тяжелее.

Sony опасается, что из-за пандемии могут задержаться крупные релизы. В особенности это касается студий из США и Европы. То есть ближайшие крупные эксклюзивы PlayStation 4 могут перенести. Речь идет о долгожданных Ghost of Tsushima от Sucker Punch и The Last of Us Part II от Naughty Dog.

Впрочем, пока проблем нет. Но Sony не исключает худшего варианта. Однако пока у The Last of Us Part II дата выхода прежняя – 29 мая 2020 года.

Ранее мы рассказывали, какие игры бесплатно раздадут владельцам PlayStation 4 с подпиской PS Plus в апреле.

Sony PlayStation 4 The Last of Us Part II Ghost of Tsushima Naughty Dog Sucker Punch коронавирус Covid-19
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