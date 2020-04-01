Создатели GTA и Red Dead Redemption присоединились к борьбе с коронавирусом

Арт Grand Theft Auto V / Rockstar Games

Rockstar Games – известная на весь мир видеоигровая студия, игры которой всегда пользуются популярностью и приносят огромную прибыль. В сложившейся из-за коронавируса ситуации компания решила не стоять в стороне, а помочь финансово пострадавшим.

Об этом студия-создательница серий GTA и Red Dead Redemption рассказала в своих официальных сетях. Рокстар крайне беспокоится о своем игровом сообществе и понимает, что некоторых эпидемия коронавируса затронула очень сильно. Так что компания решила поддержать последних.

С 1 апреля и до конца мая пять процентов выручки с GTA Online и Red Dead Online пойдут в фонды поддержки пострадавшим от пандемии. Также Rockstar будет жертвовать деньги напрямую тем учреждениям, которые в них нуждаются. Пока подробности не разглашаются, но студия расскажет больше о своей благотворительной инициативе уже в ближайшем будущем.

Учитывая, что GTA Online и Red Dead Online – одни из самых прибыльных игр в мире, даже пять процентов от выручки окажут неплохую помощь.

Заявление Rockstar

Прямо сейчас Rockstar Games занята активной разработкой ГТА 6, пускай официально об игре ничего неизвестно. Но слухов в интернете предостаточно. Так одного из персонажей Grand Theft Auto VI нашли в резюме мексиканского актера. Причем свои фразы для игры он записал еще в 2018 году, так что разработка активно идет как минимум несколько лет.

А на Twitch какие-то шутники запустили стрим с обратным отсчетом до анонса GTA 6. Учитывая, что таймер закончился 1 апреля, то есть в день дурака, никто в этот наглый фейк не поверил.

У GTA VI нет ни даты выхода, ни трейлера, ни даже какого-нибудь официального тизера. Фанатам остается только ждать новостей.