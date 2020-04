Молния: The Last of Us Part II из-за коронавируса перенесли на неизвестную дату

The Last of Us 2 / Naughty Dog

Разработка The Last of Us Part II идет уже долгие годы, игра должна была выйти в мае 2020-го. Но неожиданно выяснилось, что этого не будет. Sony приняла решение перенести игру на неопределенный срок.

Связано это, как вы можете догадаться, с эпидемией коронавируса. Из-за нее возникли проблемы в логистике и мировой кризис. Так что нормальный релиз The Last of Us 2 сейчас невозможен.

В итоге Sony и Naughty Dog приняли тяжелое решение отложить игру. Новой даты выхода у нее пока нет.

Твит о переносе The Last of Us 2

Также Sony отложила еще одну игру, но уже калибром поменьше. Речь о Iron Man VR, предназначенной специально для PlayStation VR. В ней игроки перевоплотятся в одного из главных супергероев Marvel.

Другие релизы коронавирус пока не затронул, их даты выхода остаются прежними. Но Сони сообщит, если их решат перенести тоже.

Компания сразу же расскажет, когда The Last of Us Part II и Iron Man VR смогут выйти. Но пока у Sony Interactive Entertainment нет хороших новостей для игроков.

Читайте такжеОт The Last of Us до Left 4 Dead 2 – игры, которые стоит пройти во время карантинаПри этом The Last of Us Part II уже один раз переносилась. Изначально ее выход был запланирован на 21 февраля 2020 года. Затем ее подвинули на 29 мая 2020 года, чтобы доработать и оптимизировать.

При этом известный инсайдер Джейсон Шрайер провел расследование по поводу переработок внутри Naughty Dog, которая и занимается игрой. Из него выяснилось, что эксклюзив PlayStation 4 могли закончить еще в 2019 году, но в команде не хватает опытных сотрудников, чтобы грамотно скоорденировать работу. Эту же информацию подтвердил и бывший професииональный аниматор Naughty Dog.

The Last of Us Part II должна продолжить историю девочки Элли из первой части. В сиквеле она будет уже повзрослевшей. Ее главная цель – месть людям, который как-то навредили ей или ее близким. Разработчики пока умело держат сюжетную интригу.

Выход The Last of Us Part II на PC не запланирован. Naughty Dog уже давно занимается играми только для PlayStation

The Last of Us Part II - трейлер