Apple разработала миллионы масок для защиты от коронавируса

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Apple – гигант мира технологий, но даже на него эпидемия коронавируса повлияла очень сильно. Компания не могла оставаться в стороне, потому решила присоединиться к борьбе с Covid-19. Потому и занялась производством масок для лица.

Об этом рассказал лично президент Эпл Тим Кук в своем Твиттере. Он уверен, что в нынешние времена нам всем нужно помогать друг другу. Потому инженеры, дизайнеры и прочие работники Apple объединились ради производства масок для лица. Их успели сделать целых 20 миллионов, а пожертвуют их безвозмездно нуждающимся странам.

Твит Тима Кука

Первая посылка с масками уже была доставлена в госпитали Сан-Франциско, врачи очень хорошо о них отозвались. Так что теперь Apple планирует только усилить производство, чтобы помочь всем и каждому.

Читайте такжеСлух: настоящее название бюджетного iPhone 2020 года от Apple появилось в сетиКомпания хочет доставить к концу недели свыше миллиона масок в самые разные страны. Пока дело ограничится только США, но Apple активно работает, чтобы расширить список стран, в которые они могут отправить посылки.

Пока это довольно трудно, учитывая закрытые из-за коронавируса границы. Но Кук заявила, что он вместе со своей командой сделает все, что потребуют обстоятельства.

Из-за эпидемии коронавируса Apple уже пришлось отменить полноценную презентацию новых моделей iPhone. Пока новые смартфоны компания будет показывать исключительно онлайн.

К производству масок для лица присоединилась даже компания Razer, известная своими геймерскими комплектующими.