Rozetka, АТБ и Нова Пошта теперь будут доставлять продукты и товары прямо на дом

Магазин АТБ / RAU

На фоне эпидемии коронавируса в Украине лучше лишний раз не покидать дом, чтобы снизить риск заражения. Потом Rozetka, АТБ и Нова Пошта начали тестировать доставку продовольственных товаров на дом. И 8 апреля услугу запустили по всей Украине.

Изначально доставку тестировали только в Днепропетровской области. С 20 марта успели доставить около 300 наборов, причем большая часть пришлась на областной центр, а сотня – на города области. Наибольшей популярностью пользовался средний продуктовый набор, потому именно его решили доставлять по всей Украине, а остальные два заменили.

Сейчас на сайте Rozetka есть три набора. В один входят непродуктовые товары, он стоит 143 гривны. Остальные уже с продуктами, их цены – 402 гривны и 551 гривна.

Содержание наборов АТБ

Читайте такжеКрупнейшую игровую выставку Е3 2020 отменили окончательноЕсли рядом с вашим домом есть магазин АТБ, то набор вам доставят прямо в день заказа. Если в вашем населенном пункте магазина нет, то набор можно будет забрать на следующий после заказа день в ближайшем отделении Новой почты.

Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков уверен, что сеть магазинов может успешно помочь людям в условиях эпидемии коронавируса. А СЕО Новой почты Александр Бульба попросил всех оставаться дома, ведь курьеры могут сами все доставить без лишних проблем.

Оформить заказ вы можете прямо на сайте Розетки.

Ранее мы рассказывали, что Министерство цифровой трансформации Украины создало особое приложение для контроля людей на карантине и самоизоляции. Оно поможет отслеживать, соблюдают ли люди с подозрением на коронавирус условия самоизоляции. Но на частную жизнь никто посягать не будет, ведь у приложения есть свои ограничения.