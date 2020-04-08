Twitch изменил политику в отношении голой груди и ягодиц

Стримерша Twitch / Know Your Meme

У Twitch долгое время была весьма туманная политика в отношении наготы и эротики. Но теперь сайт для стриминга внес в нее важные уточнения. Так что любителям раздеваться предстоит пересмотреть свое поведение.

Теперь на Twitch ни в коем случае нельзя показывать свои обнаженные гениталии и ягодицы. Даже если гениталии прикрыты, но их контур проступает через одежду, это все равно попадает под запрет. Женщинам теперь на Твич запрещено показывать нижнюю часть своей груди и голые соски. Также запрещены прозрачные ткани, если через них видны интимные части тела.

Впрочем, некоторые исключения из новых правил все же присутствуют. Женщинам разрешается кормить грудью младенцев, а если стрим ведется с пляжа, то попавшие в кадр ягодицы не приведут к бану. Также разрешен и боди-арт, то есть рисование на голом теле. Но соски и гениталии все равно нужно прикрыть.

Боди-арт Twitch / Kotaku Australia

Читайте такжеTwitch отменил конференцию TwitchCon в Амстердаме из-за коронавирусаВсе изменения уже вступили в силу. Создателей контента и стримеров попросили просмотреть свои записи и удалить до 1 мая все, что не подходит под новые правила. Если они этого не сделают, то Twitch удалит все сам. Но никаких банов и ограничений накладывать не будет.

Если же неподходящий контент был сделан уже после вступления в силу новых правил, то владельцев каналов ожидают санкции и баны.

При этом с фейками Твитч пока бороться не хочет. Потому, к примеру, какие-то шутники запустили стрим с обратным отсчетом до анонса GTA 6.

На Twitch существует популярная прослойка девушек-геймеров, которые ведут стримы в довольно откровенных нарядах. Акцент при этом делается на девушках, а не на играх.

Пример девушки-стримера

Новые правила не должны затронуть добросовестных стримеров. Но могут повлиять на тех, кто используется на Twitch эротику и наготу, чтобы привлечь зрителей.