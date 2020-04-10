Коронавирус существенно повлиял на новую версию Windows 10

Windows 10X / Windows Central

Эпидемия коронавируса и карантин по всему миру сильно повлияли на планы Microsoft выпустить новую версию Windows 10 под названием Windows 10X. Обновленная операционная система теперь может не выйти до конца 2020 года.

Windows 10X заточена специально под устройства с двойными экранами. Так Майкрософт хочет зайти на территорию Samsung Galaxy Fold. Сама Виндовс 10Х будет существенно легче и доступнее, если сравнивать с полномасштабной ОС для компьютеров.

Вместе с операционной системой компания хотела выпустить устройства, заточенные специально под нее. Речь идет о планшете Microsoft Surface Neo и смартфоне Microsoft Surface Duo с двойными экранами.

Surface Neo / Microsoft

Читайте такжеMicrosoft показала обновленный красочный дизайн Windows 10 на видеоУчитывая, что многие сотрудники Microsoft сейчас работают удаленно, нормально выпустить операционную систему и две технические новинки невозможно. Потому релиз Windows 10X может существенно съехать.

Эту версию Виндовс хотели выпустить уже в 2020 году. Но теперь аналитки предполагают, что до 2021-го ждать ее нет никакого смысла. Точной даты выхода пока нет.

Также Microsoft хочет сделать облегченную Windows 10 и для бюджетных ноутбуков и ПК, чтобы не сильно нагружать дешевые системы. Информации об этой версии Windows и ее дате выхода тоже пока нет.

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