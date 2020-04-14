Apple и Google рассказали о своей системе слежения за коронавирусом

Смартфон iPhone 11 / iXBT.com

Apple и Google решили объединить усилия для разработки специального приложения, которое поможет отслеживать и контролировать вирус Covid-19. Но многие начали беспокоиться, что программа в результате начнет сливать их личные данные. Компании поспешили развеять эти сомнения.

Приложение будет использовать Bluetooth, но вот личную информацию передать через него без желания пользователей не выйдет. Оно в принципе работает исключительно по воле владельца смартфона.

Использовать специальное ПО смогут только органы здравоохранения различных государств. Правительство не имеет права заставлять своих граждан устанавливать никакие приложения.

Читайте такжеApple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 годуЕсли возникнут какие-то сомнения, Apple и Google самостоятельно могут отключить свои приложения. Так слежка может исчезнуть окончательно, если злоумышленники захотят воспользоваться замыслом в своих целях.

Сама суть программы заключается в отслеживании контактов людей с коронавирусом через Bluetooth. При этом пользователи не смогут самостоятельно помечать людей с подозрением на заражение, чтобы избежать ложной информации. Сами сигналы Bluetooth не будут соотноситься с конкретными личностями, все будет максимально зашифровано.

Принцип работы приложения для отслеживания коронавируса

Создание подобного приложения – беспрецендентный случай. Ведь ради него объединились Apple и Google, давние конкуренты в мире смартфонов и технологий в принципе.

Новое приложение должно появиться уже в мае. Пока компании работают над ним несколько недель. Нацелено оно на самый широкий спектр устройств и будет внедрено прямо в операционные системы Android и iOS.

Ранее мы рассказывали, как еще Apple помогает в борьбе с коронавирусом.