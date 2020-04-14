УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Apple и Google рассказали о своей системе слежения за коронавирусом

14 апреля 2020, 12:30

Ваши персональные данные она сливать не будет.

Смартфон iPhone 11
Смартфон iPhone 11 / iXBT.com

Apple и Google решили объединить усилия для разработки специального приложения, которое поможет отслеживать и контролировать вирус Covid-19. Но многие начали беспокоиться, что программа в результате начнет сливать их личные данные. Компании поспешили развеять эти сомнения.

Приложение будет использовать Bluetooth, но вот личную информацию передать через него без желания пользователей не выйдет. Оно в принципе работает исключительно по воле владельца смартфона.

Использовать специальное ПО смогут только органы здравоохранения различных государств. Правительство не имеет права заставлять своих граждан устанавливать никакие приложения.

Читайте такжеApple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 годуЕсли возникнут какие-то сомнения, Apple и Google самостоятельно могут отключить свои приложения. Так слежка может исчезнуть окончательно, если злоумышленники захотят воспользоваться замыслом в своих целях.

Сама суть программы заключается в отслеживании контактов людей с коронавирусом через Bluetooth. При этом пользователи не смогут самостоятельно помечать людей с подозрением на заражение, чтобы избежать ложной информации. Сами сигналы Bluetooth не будут соотноситься с конкретными личностями, все будет максимально зашифровано.

Принцип работы приложения для отслеживания коронавируса
Принцип работы приложения для отслеживания коронавируса

Создание подобного приложения – беспрецендентный случай. Ведь ради него объединились Apple и Google, давние конкуренты в мире смартфонов и технологий в принципе.

Новое приложение должно появиться уже в мае. Пока компании работают над ним несколько недель. Нацелено оно на самый широкий спектр устройств и будет внедрено прямо в операционные системы Android и iOS.

Ранее мы рассказывали, как еще Apple помогает в борьбе с коронавирусом.

Apple Google коронавирус программы и приложения
Сейчас вы просматриваете новость «Apple и Google рассказали о своей системе слежения за коронавирусом». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:50
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 14 апреля приблизилось к новой психологической отметке
12:33
График работы Новой Почты на Пасху изменен – как работают отделения
12:30
Apple и Google рассказали о своей системе слежения за коронавирусом
12:27
Африканская жара и два бабьих лета: синоптик удивил прогнозом погоды
12:14
В Минздраве рассказали, каким лекарством обеспечат больных коронавирусом
12:12
Коронавирус убивает в 10 раз больше, чем свиной грипп - ВОЗ Видео
12:05
Адский пожар в Чернобыльской зоне: названа шокирующая причина Фото Видео
11:57
"Меряются п*ськами своих рейтингов": Притула рассказал, пойдет ли в мэры Киева
11:47
Лера Кудрявцева рассказала жуткую историю о своем нерожденном ребенке
11:32
Прорыв в борьбе с коронавирусом: украинские ученые удивили сенсационной разработкой
11:28
В Украине наступает пик эпидемии коронавируса: Ляшко сделал важное заявление Видео
11:11
"Пашка, продай мерседес": в Сети глумятся над УПЦ МП из-за коронавируса
11:07
Когда отменят карантин в Украине: в МОЗ озвучили сроки
10:42
Опасный бизнес: почему церкви нужно закрыть на карантин мнение
10:34
Ляшко рассказал, когда украинцев начнут массово тестировать на коронавирус Видео
10:27
Валютные качели: маятник курса доллара качнулся в другую сторону
10:10
Ветер Любви 1 серия смотреть онлайн 13-04-2020 Видео
09:56
В ВОЗ рассказали, возможно ли рецидивное заражение китайским коронавирусом
09:48
Британские ученые нашли больное место коронавируса Видео
09:37
Почти 300 новых заражений: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в Украине
09:22
Карантин в Украине: продуктовым рынкам снова запретят работать Видео
09:05
Страшный сон коронавируса: Китай разрешил испытание на людях двух вакцин Видео
08:49
В России во время онлайн урока школьникам показали порно
08:45
Как украинцы сами толкают власть на "закручивание гаек" мнение
08:28
Где нас ждет уханьская зараза: медик назвал самые опасные места Видео
08:04
Прокуратура подготовила новый удар по Черновол: что случилось
07:36
Сколько больных COVID-19 выдержит медицинская система Украины: в МОЗ назвали цифру Видео
07:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство Видео
06:53
Закрытие границ на полгода-год: в Украине выживут не все мнение
06:38
Модные поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
06:29
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине
06:17
Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято
06:02
В моде удачная немецкая стрижка из 1920-х: как подстричь каре дома - фото Фото
05:40
В моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фото Фото
05:06
Самая мощная магнитная в апреле ударит на Пасху 2020 – как спастись Видео
04:33
Почему нельзя пить кофе во время пандемии: ученые рассказали об опасности
03:52
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли тратить время на секс на карантине
03:11
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
02:29
Диетолог объяснила, какая первая зелень полезна для организма Видео
01:41
Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году
00:55
Ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса
00:39
Дым с пожаров в Чернобыле ветер гонит к Киеву Видео
00:18
Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье Видео
00:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв" Видео
13 апреля, понедельник
23:56
Гомосексуализм, как причина Covid-19: ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
23:21
В полиции задержали мужчину, причастного к пожару в Чернобыле Видео
23:02
Заворотнюк впервые после болезни появилась в Instagram
22:59
Карантин в Украине: у Авакова разъяснили, зачем носить паспорт и будут ли штрафовать
22:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять