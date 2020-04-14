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Лекарство от коронавируса ищет самая мощная вычислительная система в мире

14 апреля 2020, 15:32

И вы тоже можете помочь.

Вирус Covid-19
Вирус Covid-19 / Folding@Home

Поиск лекарства от коронавируса сейчас стал приоритетной задачей для всего человечества. В этом деле может помочь инициатива Folding@Home, в которой способны поучаствовать и лично вы.

Но для начала немного объяснений. В основе каждого вируса находится белок, который и приводит к разрушениям в человеческом организме. Коронавирус не стал исключением. Простое наблюдение за вирусом позволяет лишь увидеть его структуру, но этого мало для поиска лекарств.

Потому необходимо понять, как движутся белковые структуры внутри коронавируса. Для примера на Folding@Home приведен вирус Эбола. Изначально казалось, что его структура не способствует лечению. Но благодаря вычислениям Folding@Home удалось обнаружить зацепку для создания лекарства.

Вирус Эбола
Вирус Эбола / Folding@Home

Проблема в том, что движения атомов внутри вируса отследить невероятно сложно. Есть миллионы последовательностей их перемещения и поведения.

И тут на помощь может прийти уже каждый из нас. Дело в том, что для расшифровки белка Folding@Home используются суммарные вычислительные мощности компьютеров по всему миру. Нынешняя мощность системы составила 1.5 экзафлопса, а к ней прибавили еще 0.9 экзафлопсов. 

Получается, что теперь инициатива получила мощность, которая превосходит не только самый мощный суперкомпьютер в мире IBM Summit (148.6 петафлопс), но и 500 первых по мощности суперкомпьютеров мира вместе взятых.

Белок коронавируса
Белок коронавируса

Вы тоже можете пожертвовать часть ресурсов своей системы, скачав особое приложение на официальном сайте Folding@Home. Сейчас ученые и организаторы работают над тем, чтобы оптимизировать вычислительные мощности проекта. Количество моделей и симуляций хотят увеличить в несколько раз.

Ранее мы рассказывали, что Apple тоже присоединилась к борьбе с коронавирусом. Компания произвела миллионы масок для лица, чтобы помочь врачам.

коронавирус суперкомпьютер Covid-19
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