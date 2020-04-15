Apple показала, как в Украине сократилось количество людей на улицах из-за коронавируса

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Из-за коронавируса люди вынуждены были сократить свое присутствие на улицах городов. И если вам интересно, насколько сильно уменьшилось количество людей, которые выходят из дома, то Apple теперь показывает статистику по этому вопросу.

Для этого компания запустила особый сайт, данные которого обновляются ежедневно. Собираются они из 63 стран. Информация основана на запросах устройств в приложении Maps. Учитываются только устройства Apple, в основном – разные модели iPhone.

Читайте такжеЛекарство от коронавируса ищет самая мощная вычислительная система в миреПрограмма собирает отдельно данные по передвижению пешком и на транспорте. В Эпл уверены, что статистика сможет помочь государствам, в которых эпидемия вируса Covid-19 бушует особо сильно.

При это заявляется, что вся информация собирается анонимно. Никто следить за вашими конкретными перемещениями не будет. Информация нужна лишь дял построения общей динамики.

Вот как, к примеру, выгляд динамика перемещений в Украине. Количество пешеходов на улицах сократилось на 49%, а транспортных средств – на 35%. Данные сравниваются с показателями 13 января.

Статистика по Украине

А вот так выглядит статистика по Италии, которую коронавирус потрепал очень сильно. Как видите, движение на улицах в стране исчезло почти полностью.

Статистика по Италии

Ранее мы рассказывали, как Apple и Google решили совместно создать приложение для отслеживания больных коронавирусом. Обещают полную анонимность и безопасность личных данных.