Из-за коронавируса умер создатель одной из первых видеоигр в истории

Джон Хортон Конвей / CNN

Известный на весь мир математик и создатель одной из первых видеоигр в истории Джон Хортон Конвей скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 82 года.

Случилось это 11 апреля, что подтвердила супруга ученого Диана Конвей западному изданию CNN. Конвей некоторое время находился в лечебном учреждении, чтобы бороться с коронавирусом. Его смерть подтвердили и врачи.

Конвей известен миру как создатель одной из первых компьютерных игр. Речь о игре "Жизнь", созданной в 1970 году. Ее суть заключается в создании начальной конфигурации клеток, после которой начинается их движение. Используя свод простых правил, игровое поле постепенно начинало заполняться самыми удивительными фигурами из "живых" и "мертвых" клеток.

Конвей использовал эту игру, чтобы исследовать самовоспроизведение машин. Игра приобрела огромную популярность, ее часто используют при обучении программированию и математике. Благодаря игровой форме она понравится даже детям.

Читайте такжеСмерть коронавируса: медик объяснил, что убьёт COVID-19Но этим вклад Конвея в науку не ограничивается. Он также заложил основы комбинаторной теории игр, которая использует игры для изучения оптимальных стратегий в различных ситуациях. Он же открыл сюрреальные числа, которые обобщают действительные числа и бесконечные порядковые числа. В общем, он сделал огромный вклад в современную математику.

За свои достижения Конвей получил множество наград. Но сам математик никогда не гнался за славой и известностью. Он просто любил свое дело.

Его никогда не волновали статусы и титулы человека. Ему было только важно, с какой личностью он общается. А страсть Конвея к играм помогала ему найти общий язык с детьми.

У умершего Конвея остались жена и семеро детей.