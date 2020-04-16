Twitch-стримерша с большой грудью расплакалась из-за бана по ошибке

Velvet_7 / Velvet_7

Velvet_7 – достаточно популярная корейская стримерша, известная на платформе Twitch. Причем сайт дли стриминга славится своей жесткой и неоднозначной политикой в отношении откровенного поведения. Velvet_7 испытала ее на себе, когда несколько раз поймала бан из-за своей большой груди.

Ранее ее аккаунт на Твич блокировали в ноябре 2018 года и в мае 2019 года. Причиной был указан "сексуальный и откровенный контент". Стоит отметить, что тогда Velvet_7 и правда любила порадовать зрителей трансляциями в откровенных нарядах.

Пример стрима Velvet_7

После двух банов стримерша решила одеваться уже закрыто. Но и это не помогло, ведь в августе 2019-го ей снова прилетел бан. Пришлось ждать целых пять недель, чтобы блокировку сняли. Выяснилось, что девушку забанили по ошибке. Но целіх пять недель Velvet_7 не могла получать доходы от стримов, а многие подписчики отписались от нее.

Читайте такжеНовый трейлер Marvel's Avengers посвятили особенностям игрыВ октябре ее снова забанили, но всего на несколько часов. Это тоже был бан по ошибке, но Twitch в этот раз даже не прислал никаких уведомлений о снятии блокировки.

В очередной раз Velvet_7 получила бан 13 апреля из-за слишком откровенной одежды. Тогда девушка показала в Твиттере, во что была одета. Она считает, что одета прилично, просто из-за формы своей большой груди футболки и свитеры смотрятся на ней иначе.

Одежда Velvet_7 со стрима

Спустя несколько дней канал Velvet_7 разбанили. Представители Twitch даже прислали ей письмо с извинениями. От эмоциональной усталости и стресса девушка расплакалась, когда начала читать его во время стрима.

Девушка уверена, что некоторые пользователи специально жалуются на ее канал, чтобы ее забанили. При этом до сих пор неясно, почему аккаунт Velvet_7 три раза банили по ошибке.

Ранее мы рассказывали, что Twitch изменил политику в отношении показа груди, ягодиц и гениталий на стримах. Теперь все будет более строго.