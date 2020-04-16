УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Twitch-стримерша с большой грудью расплакалась из-за бана по ошибке

16 апреля 2020, 14:52

Причем банили ее уже несколько раз.

Velvet_7
Velvet_7 / Velvet_7

Velvet_7 – достаточно популярная корейская стримерша, известная на платформе Twitch. Причем сайт дли стриминга славится своей жесткой и неоднозначной политикой в отношении откровенного поведения. Velvet_7 испытала ее на себе, когда несколько раз поймала бан из-за своей большой груди.

Ранее ее аккаунт на Твич блокировали в ноябре 2018 года и в мае 2019 года. Причиной был указан "сексуальный и откровенный контент". Стоит отметить, что тогда Velvet_7 и правда любила порадовать зрителей трансляциями в откровенных нарядах.

Пример стрима
Пример стрима Velvet_7

После двух банов стримерша решила одеваться уже закрыто. Но и это не помогло, ведь в августе 2019-го ей снова прилетел бан. Пришлось ждать целых пять недель, чтобы блокировку сняли. Выяснилось, что девушку забанили по ошибке. Но целіх пять недель Velvet_7 не могла получать доходы от стримов, а многие подписчики отписались от нее.

Читайте такжеНовый трейлер Marvel's Avengers посвятили особенностям игрыВ октябре ее снова забанили, но всего на несколько часов. Это тоже был бан по ошибке, но Twitch в этот раз даже не прислал никаких уведомлений о снятии блокировки.

В очередной раз Velvet_7 получила бан 13 апреля из-за слишком откровенной одежды. Тогда девушка показала в Твиттере, во что была одета. Она считает, что одета прилично, просто из-за формы своей большой груди футболки и свитеры смотрятся на ней иначе.

Одежда Velvet_7 со стрима
Одежда Velvet_7 со стрима

Спустя несколько дней канал Velvet_7 разбанили. Представители Twitch даже прислали ей письмо с извинениями. От эмоциональной усталости и стресса девушка расплакалась, когда начала читать его во время стрима.

Девушка уверена, что некоторые пользователи специально жалуются на ее канал, чтобы ее забанили. При этом до сих пор неясно, почему аккаунт Velvet_7 три раза банили по ошибке.

Ранее мы рассказывали, что Twitch изменил политику в отношении показа груди, ягодиц и гениталий на стримах. Теперь все будет более строго.

Twitch стример большая грудь
Сейчас вы просматриваете новость «Twitch-стримерша с большой грудью расплакалась из-за бана по ошибке». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:04
Конструкции обвалились: в Киеве "устал" недостроенный мост
14:52
Twitch-стримерша с большой грудью расплакалась из-за бана по ошибке
14:49
СМИ узнали, до какого числа в Украине могут продлить карантин
14:33
Спиртовую настойку "Протефлазид" хотят выдать за лекарство от коронавируса - СМИ
14:22
Обмен пленными на Донбассе: полный список освобожденных украинцев
14:10
"Причащал ложечкой в спирте": в Сети глумятся над представительницей церкви в Днепре Видео
14:05
"Похоже на шантаж": эксперт объяснил остановку угледобывающего гиганта
13:58
Bloomberg: PlayStation 5 выйдет в 2020 году и будет стоить значительно дороже PlayStation 4
13:47
Украина вернула пленных из "ЛНР": стала известна формула обмена
13:32
"Только пожилые умирают": в РФ Елена Малышева оскандалилась словами о "прекрасном коронавирусе" Видео
13:25
Перенос ВНО из-за карантина: названы неожиданные сроки
13:00
Добрые поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
12:54
"Стукачи и доносы": в ВСУ вспыхнул скандал из-за цензуры
12:31
"Ж*па хорошая": Леся Никитюк побаловала поклонников игривым снимком
12:27
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку
12:22
"Забираем всех": у Зеленского рассказали о "спорных моментах" с обменом пленных
12:04
Коронавирус в ВСУ: сколько украинских военных подхватили COVID-19
11:54
Пациентов не принимают из-за COVID-19: в больнице Киева произошло ЧП
11:45
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили уханьскую мерзость
11:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре Видео
11:20
С крыши капал металл: в Харькове горел самый большой рынок Украины Фото Видео
10:35
Скандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским Видео
10:29
Откуда взялся коронавирус: СМИ озвучили шокирующую версию
10:14
Новый обмен на Донбассе: что известно о возвращающихся из плена боевиков Видео
10:06
Как человечество под шумок коронавируса хотят взять под колпак мнение
09:50
"Подите к черту": в ГБР ответили на ругань Авакова
09:45
Платежные системы в Украине могут остановить работу: в чем причина
09:31
Коронавирус в Украине разгорается: число больных подскочило Видео
09:15
На Донбассе началось освобождение удерживаемых: опубликован список на обмен
09:00
Кто заразил человека COVID-19: ученые озвучили новую версию
08:42
Веру поставили на паузу, или Как церковь получила удар ниже пояса мнение
08:30
"Холодная Страстная пятница 2020": Киев предупредили об обрушении температуры
07:58
Антибиотики и народные методы не помогут: врач назвал лучший метод профилактики коронавируса
07:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на Чистый четверг 2020: взаимная любовь и ценность под ногами Видео
07:31
Когда мир откроет границы и возобновятся авиарейсы: эксперты дали прогноз
06:55
"Ленин" и спаситель Порошенко: чем удивит новая Рада мнение
06:31
Нужно обязательно дезинфицировать: ученые назвали новый путь передачи COVID-19
06:10
Избавления от коронавируса не ждите: ученый огорошил откровением о мутации Covid-19
05:47
Весенний маникюр дома: в моде ногти цвета черной смородины - фото Фото
05:45
Пасха в Украине – как работают Приват, Ощадбанк, Новая почта и Укрпочта Видео
05:19
Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять
04:53
Смертельная опасность: Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса
04:22
В моду вернулись сентиментальные футболки в стиле лихих 90-х: фото Фото
03:48
Учеба для ученых: топ-3 секс-позы, которые подойдут самым опытным парам
03:02
ПЦР-тесты на коронавирус могут врать: биолог объяснил, в чем причина Видео
02:20
Иммунолог рассказал, помогут ли водка и секс не заразиться коронавирусом
01:37
Грозят тяжелые осложнения из-за коронавируса: врач назвал группу риска Видео
00:56
Когда Чернобыль оправится от губительного пожара: прогноз эколога Видео
00:31
В России намерены отказаться от проведения парада Победы 9 мая - СМИ
00:19
Чистый четверг: прикольные открытки и поздравления в прозе и стихах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять