На порносайте Pornhub резко возросло количество запросов по Final Fantasy

Тифа из Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Порносайт Pornhub поделился интересной статистикой по поводу поисковых запросов, связанных с серией Final Fantasy. Выяснилось, что их количество резко возросло более чем в 7 раз.

Пик пришелся на 13 апреля, то есть спустя три дня после релиза Final Fantasy 7 Remake. Если быть точным, то в этот день Final Fantasy искали чаще на 7631%. Видимо, выход игры подстегнул интерес к серии, которая давно утратила былое величие.

График запросов Final Fantasy на Pornhub

Учитывая, что франшиза существует более 30 лет, порнороликов по ней явно предостаточно. Также в играх серии хватает сексуальных женских персонажей, что лишь увеличивает интерес определенных игроков.

Читайте такжеКак скачать бесплатно новую версию Minecraft – Minecraft RTXНа первом месте по конкретным частям в поиске оказалась как раз Final Fantasy VII Remake, тут ничего удивительного. Чаще всего ищут Тифу, Айрис, Лайтнинг, Юну и Лулу.

Подобные запросы делают преимущественно мужчины (58% от общего числа). Средний возраст – от 18 до 24 лет (47% от общего числа).

Ранее мы рассказывали, как в трейлере Final Fantasy VII Remake нашли намек на PC-версию. Дело в том, что весь ролик записан как раз при помощи компьютера.