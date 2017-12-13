Ученые сумели раскрыть тайну итальянских долгожителей

Группа геронтологов и биологов под главенством Сальваторе ди Соммы (Salvatore di Somma) из Университета Ла-Сапиенца в Риме (Италия) обнаружила необычные черты психики у людей, живущих в "очаге долголетия" на юге страны.

Такая информация опубликована в отраслевом издании International Psychogeriatrics.

Научная команда Ди Соммы, пользуясь его личными связям в регионе, смогла заручиться поддержкой трех десятков представителей населения окрестностей местечка Чиленто, средняя продолжительность жизни которых для женщин составляет рекордные 92 года, а мужчин − 85 лет. Эти показатели на 10 лет превышают средние по Италии.

Ученые провели серию опросов среди самих пожилых жителей Чиленто и их молодых родственников, оценивая уровень их ментального и физического здоровья. Благодаря им и удалось раскрыть несколько интересных деталей, характерных для самих долгожителей, но не для их внуков, детей и правнуков.

К примеру, все пожилые люди, несмотря на проблемы со здоровьем, заметно меньше страдали от депрессии, тревожных состояний и прочих психических проблем, чем их молодые родственники, а также отличались высоким уровнем оптимизма и желания трудиться. Кроме того, они были необычно сильно привязаны к Чиленто и к тем людям, на чьей территории и в чьей компании они проживали.

"Возможно, что любовь к земле, общая черта всех этих пожилых людей, является секретом их долголетия. Большая часть из них продолжает работать и по дому, и на своих полях. Они могут думать, "это моя жизнь, моя земля, и я просто так ее не отдам", — заявила представительница группы ученых Анна Шельцо (Anna Scelzo).

К слову, как сообщают ученые, на нашей планете существует несколько таких "очагов долголетия", в том числе на итальянском острове Сардиния, а также на японском острове Окинава и Икария.

Напомним, ранее ученые установили фактор долголетия владельцев собак.