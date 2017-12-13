Уникальный астероид в Солнечной системе может оказаться кораблем пришельцев, опубликовано видео

Радиотелескопы, участвующие в проекте Breakthrough Listen — программе поиска следов внеземных технологических цивилизаций, запущенной в 2015 году Юрием Мильнером и Стивеном Хокингом, — приступят к наблюдениям за первым в истории межзвездным астероидом Оумуамуа.

Межзвездная комета, оказавшаяся впоследствии астероидом, была впервые обнаружена 18 октября. Наблюдения за объектом показали, что он движется со скоростью около 26 километров в секунду по незамкнутой гиперболической траектории. Это означает, что объект прилетел из-за пределов нашей планетной системы и вскоре покинет ее, сообщается на сайте проекта, передает N+1.

Объект получил собственное имя Оумуамуа (Oumuamua), что по-гавайски может означать "разведчик" или "посланец издалека". Позже дополнительные наблюдения с помощью оптических телескопов показали, что он имеет вытянутую сигарообразную форму, красноватый оттенок и высокую плотность.

Ученые, занимающиеся вопросами дальних космических путешествий, ранее отмечали, что сигарообразная или веретенообразная форма может быть выгодна для межзвездных космических кораблей, поскольку она сводит к минимуму повреждения от частиц межзвездной пыли и газа. Хотя Оумуамуа, вероятнее всего, имеет естественное происхождение, организаторы проекта Breakthrough Listen считают необходимым воспользоваться возможностью и проверить, может ли этот объект быть искусственным.

Наблюдения начнутся в среду, 13 декабря. Радиотелескоп американской обсерватории Гринбэнк с диаметром зеркала 100 метров начнет слушать межзвездного гостя в четырех частотных диапазонах, с 1 до 12 гигагерц. Первая фаза наблюдений продлится суммарно 10 часов, разбитых на четыре интервала, подобранных в соответствии с периодом вращения астероида. Ученые отмечают, что сейчас Оумуамуа находится на расстоянии в 2 астрономические единицы от Земли, что примерно в 70 раз ближе, чем зонд "Вояджер-1". На такой близкой дистанции гигантский радиотелескоп легко сможет услышать любой даже очень слабый передатчик, по мощности сопоставимый с сотовым телефоном.

Даже если никакие свидетельства присутствия внеземных технологий получены не будут, ученые смогут провести наблюдения межзвездного астероида в диапазонах, в которых он еще не наблюдался, и получить дополнительную информацию о его природе, в том числе, возможно, о присутствии льда на его поверхности.

Напомним, ранее в Антарктиде исследователи нашли гигантский НЛО.