Ученые узнали, как еда влияет на настроение людей разных возрастов

В американском Нью-Йорке ученые из Бингемтонского университета выяснили, что еда по-разному влияет на психическое состояние людей разных возрастов, в частности, на настроение людей от 18 до 29 лет существенно влияет потребление мяса.

В ходе исследования люди из разных стран заполняли онлайн-опросник, в котором описывали свои пищевые привычки, продукты, которые они ели, и психологическое состояние, пишет MedicalXpress.

Проанализировав результаты, исследователи установили, что регулярное потребление мяса людьми в возрасте от 18 до 29 лет приводит к накоплению в мозге химических веществ (в первую очередь, серотонина и дофамина), которые вызывают чувство удовлетворения и улучшают настроение.

Молодые люди, которые ели мясо менее трех раз в неделю и при этом не занимались спортом, более склонны к психическим расстройствам. Люди старше 30 лет, в свою очередь, более чувствительны к воздержанию от пищи и продуктам, которые содержат антиоксиданты (красное вино, зеленый чай, фасоль, артишоки).

С одной стороны, такая пища нейтрализует действие свободных радикалов (оксислителей) — с возрастом их количество растет, что может приводить к психическим расстройствам, а с другой стороны, эти продукты повышают вероятность стресса.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.