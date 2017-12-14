В интернете научились "прилеплять" лица знаменитостей на тела порнозвезд

В интернете хитроумным образом сделали видеоролик с известной по роли Чудо-Женщины израильской актрисой Галь Гадот, в котором она якобы занимается любовью со своим сводным братом.

Об этом пишет западное издание Motherboard.

Однако в видео изначально снялась актриса порнофильмов Грейс Эванджелин. На ее тело и "налепили" лицо Гадот. Ролик создал пользователь под ником Deepfakes. По его словам, он использовал открытые алгоритмы машинного обучения, библиотеки TensorFlow и Keras, а также топовый компьютер с мощной видеокартой. На весь процесс ему понадобилось всего лишь несколько часов.

Затем Deepfakes "тренировал" нейросеть с помощью роликов на YouTube и изображений в Google, пытаясь сравнить фрагменты исходных фото с видеозаписью максимально правдоподобно. И только потом на основе полученных результатов была создана модель лица Гадот, которую пользователь и подставил в видео.

Кроме того, в его профиле на портале Reddit идет активное обсуждение роликов в которых "снялись" Скарлетт Йоханссон, Мэйси Уильямс, Тейлор Свифт и Обри Плаза. Некоторые видео уже удалены.

Напомним, ранее сообщалось о том, что блогерша сделала десятки пластических операций в попытке стать похожей на порнозвезду.