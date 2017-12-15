В России грозятся блокировать YouTube и Twitter из-за "политического вопроса"

В Росии грозятся закрыть доступ к сервисам видеохостинга YouTube и соцсети Twitter. Такое решение связано с претензиями Генеральной прокуратуры РФ к каналу "Открытой России".

Роскомнадзор уведомил администрацию видеохостинга YouTube о необходимости заблокировать аккаунт организации "Открытая Россия", сообщается на сайте организации.

По данным ведомства, в случае бездействия в течение суток доступ к сервису будет ограничен на территории России.

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", — говорится в письме.

Кроме того, отмечается, что YouTube уже уведомил "Открытую Россию" о получении данного предписания.

Также ведомство также дало сутки на ограничение доступа к материалам организации в социальной сети Twitter. На данный момент аккаунты "Открытой России" в Twitter и YouTube доступны пользователям.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации на основании решения суда заблокировали одну из социальных сетей — LinkedIn, ее внесли в реестр нарушителей прав субъектов пользователей.