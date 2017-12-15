Пользователей Facebook атаковал новый вирус

В пятницу, 15 декабря, интернет-пользователи сообщили о новом вирусе, который появился в соцсети Facebook.

Юзеры жалуются, что получили сообщения со вложенным файлом, который подписан video_****.zip — в разных письмах цифры меняются.

Сообщения приходят от друзей с якобы заархивированным файлом, при переходе по ссылке сразу же срабатывает автоматическая загрузка на компьютер вирусного программного обеспечения.

Напомним, в конце ноября в Украине специалисты из кибербезопасности зафиксировали распространение новой версии вируса-шифровальщика Scarab — ransomware — злоумышленники пытались заразить им потенциальных жертв с помощью крупнейшего спамерского ботнета в мире Necurs.