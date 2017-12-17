Немецкие ученые придумали, как использовать сперматозоиды для лечения рака

В немецком Дрездене сотрудники Института физики твердых тел и материалов им. Лейбница ученые придумали, как использовать сперматозоиды для лечения рака.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого с помощью сперматозоидов точечно доставили противоопухолевый препарат (доксорубицин) к пораженным тканям матки, говорится в научном журнале ACS Nano.

Гаметы прикреплялись к стенкам опухоли и насыщали ее антибиотиком, в итоге за три дня было уничтожено порядка 87% злокачественных клеток.

Доксорубицин повсеместно применяется при химиотерапии. Наравне с вредоносными тканями препарат уничтожает и здоровые клетки, чем вызывает ряд побочных эффектов, включая тошноту.

Из-за этого количество процедур химиотерапии строго ограничено. Эксперты считают, что точечная доставка препарата с помощью сперматозоидов помогла бы избежать негативных последствий при его использовании.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.