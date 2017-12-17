Немецкие ученые придумали, как использовать сперматозоиды для лечения рака

Сотрудники Института физики твердых тел и материалов им. Лейбница смогли точечно доставить противоопухолевый препарат к тканям матки.
В немецком Дрездене сотрудники Института физики твердых тел и материалов им. Лейбница ученые придумали, как использовать сперматозоиды для лечения рака.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого с помощью сперматозоидов точечно доставили противоопухолевый препарат (доксорубицин) к пораженным тканям матки, говорится в научном журнале ACS Nano.
Гаметы прикреплялись к стенкам опухоли и насыщали ее антибиотиком, в итоге за три дня было уничтожено порядка 87% злокачественных клеток.
Доксорубицин повсеместно применяется при химиотерапии. Наравне с вредоносными тканями препарат уничтожает и здоровые клетки, чем вызывает ряд побочных эффектов, включая тошноту.
Из-за этого количество процедур химиотерапии строго ограничено. Эксперты считают, что точечная доставка препарата с помощью сперматозоидов помогла бы избежать негативных последствий при его использовании.
Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.