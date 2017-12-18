Телескоп Hubble запечатлел столкновение галактик

На опубликованной фотографии космического телескопа Hubble изображено столкновение галактик.

Галактика NGC 5256, также известная как Маркариан 266, находится в 350 миллионах световых годах от Земли, и она прямо сейчас находится в процессе столкновения, которое астрономы уже десятилетиями изучают. Она состоит из двух дисковых галактик, чьи ядра сейчас находятся всего на 13 000 световых лет друг от друга.

Принимая во внимание огромный размер космического пространства, навряд ли звезды в этих галактиках будут реально сталкиваться друг с другом. Но процесс смешения галактик будет разворачиваться еще миллионы лет, пока они со временем не сольются в одну галактику с более-менее единым центром.

Столкновение галактик довольно обычно для вселенной. Через миллиарды лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды.

Напомним, ранее в центре Млечного пути обнаружен неизвестный гигантский объект.